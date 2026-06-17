El Zorrilla's Fest, con Chica Sobresalto y Bajocero X este sábado, aperitivo de los actos del Orgullo en Valladolid

Presentación del Zorrilla's Fest y la programación del Día del Orgullo de 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Zorrilla's Fest', que se celebrará en Valladolid este sábado 20 de junio, será el primer plato fuerte de la programación del Orgullo en la ciudad en 2026, antes del acto institucional que promueve el Ayuntamiento el día 26 de junio y de la manifestación que se celebrará el domingo 28.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado este míercoles la programación del Día Internacional del Orgullo, que se ha diseñado con el lema 'Orgullo eres Tú' y con colaboración con Fundación Triángulo, CCOO y UGT, y otras entidades locales incluidas en la Mesa de la Diversidad.

El programa de actividades que se ha organizado con motivo de esta celebración ofrece varias opciones ya desde primeros de junio, como la ruta de cócteles y tapas, proyecciones cinematográficas y de cortometrajes, exposiciones y charlas.

En la presentación del programa se ha destacado en primer lugar el 'Zorrilla's Fest', un evento que el concejal y la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, han situado como "referencia" en la comunidad ya con cinco ediciones "porque en otras provincias, por desgracia, no pueden disfrutar de un evento de estas características".

Rodríguez ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Personas Mayores, Familias y Servicios Sociales, y ha apuntado que todavía desconocen si este año habrá financiación de la Junta de Castilla y León tras la entrada, de nuevo, de Vox en el Gobierno autonómico, aunque espera que sí.

La premisa de la programación, ha añadido Rodríguez, es "ocupar un poco el espacio público durante este mes de junio" y "utilizar la cultura como herramienta de transformación política frente a la amenaza del retroceso de derechos". Y así, el festival celebra este año un "importante crecimiento en redes sociales y en expectativas de público" que según la representante de Fundación Triángulo llenará "hasta los topes" la Plaza de la Universidad.

El cartel de artistas está conformado por Chica Sobresalto, alter ego de Maialen Gurbindo, participante de Operación Triunfo y que ha competido también recientemente en el Benidorm Fest; Bajocero X, un joven cantante y productor a quien se ha señalado como uno de los nuevos artistas "de vanguardia" con más proyección del momento; la rapera Bewis de la Rosa; y el dúo de techno-pop "mamarracho" Turista Sueca. A ellos se suma la actuación de Lita Long, una de las 'drag queens' "más populares" de Valladolid.

Yolanda Rodríguez ha subrayado que el 'Zorrilla's Fest' no es un evento comercial, de hecho el acceso es libre "para todos", y está impulsado por una entidad sin ánimo de lucro, con producción y trabajo desinteresado de un equipo de voluntarios.

Fundación Triángulo ha destacado otro evento, como es el homenaje a la "activista" Julia Navas, conocida como Miss Julys y considerada una de las primeras artistas trans en Valladolid, cuyas actuaciones en la sala 1900, ha relatado Rodríguez, eran "muy esperadas" en unos años que "no era tan fácil ser LGTBi+" y que no estaba tan respaldado por derechos.

La artista recibirá el 'Triángulo Rosa' en un acto que se celebrará en el pub 'Desván del Deseo', en la plaza de Cantarranillas.

EL ACTOR JORGE CALVO LEERÁ SU MANIFIESTO EN EL ACTO INSTITUCIONAL

El acto institucional tendrá lugar el viernes 26 a las 11.30 horas en el Ayuntamiento y estará presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Durante el mismo, se procederá en primer lugar a la lectura por parte de los grupos políticos del manifiesto que se prevé que apruebe la FEMP, según ha señalado el concejal Rodrigo Nieto, "por parte de los grupos municipales que quieran participar".

Además, el manifiesto a cargo de una persona de la comunidad LGTBI+ o relacionada con su entorno será leído por el actor vallisoletano Jorge Calvo, conocido por sus papeles tanto en series de televisión como espectáculos teatrales.

El domingo, día 28, Día Internacional del Orgullo, se llevará a cabo la manifestación convocada por Fundación Triángulo, entre la plaza de Fuente Dorada y la de Portugalete. Esa noche se iluminará la Casa Consistorial y la Cúpula del Milenio con los colores de la bandera arco iris.

Por el momento, la previsión es que el Ayuntamiento no coloque en su balcón pancarta alguna relativa al Orgullo tal y como ha sucedido desde que en 2023 llegaron al equipo de Gobierno PP y Vox.