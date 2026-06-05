Un 23% de los nacimientos en Andorra han sido donantes de sangre de cordón umbilical

Un instante del simposio. - GOVERN D'ANDORRA

El Principado ha organizado el primer simposio sobre donación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

Un 23% de los nacimientos que se han producido en Andorra han sido donantes de sangre de cordón umbilical, y del total, cerca del 70% han optado por la donación pública.

Los datos los ha dado a conocer la secretaria de Estado de Sanidad, Cristina Pérez, este viernes durante la celebración del primer simposio sobre donación organizado por el ministerio y el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, titulado 'La donación como parte de nuestra vida. Una mirada interdisciplinaria de la donación'.

La jornada ha reunido a profesionales nacionales, pero también internacionales para abordar los retos, oportunidades y la evolución de la donación, y ha puesto el foco en la necesidad de integrar la donación dentro de la planificación vital de las personas.

Pérez ha recordado que en el Principado, actualmente, se puede donar sangre, sangre de cordón umbilical, medula ósea y córnea, y que el ministerio está trabajando para definir la estrategia e impulsar el marco necesario para que quede integrada en el sistema sanitario.

En este contexto, la secretaria de Estado ha detallado que desde 2012, se han registrado más de 1.600 donaciones de sangre de cordón umbilical que han permitido llevar a cabo 7 trasplantes efectivos.

En el caso de la medula ósea -el programa se inició en 2021- el registro cuenta con 700 personas inscritas, se han realizado 5 tipajes confirmatorios y se ha hecho una donación efectiva con receptor.

Finalmente, en cuanto a la donación de córnea, activa desde mayo de 2025, se han registrado 20 donantes efectivos y 16 córneas viables.

VALORACIÓN Y ANTICIPACIÓN

Pérez ha destacado que los datos son una traducción de una sociedad que "confía, participa y entiende" la donación como una parte esencial de su sistema de salud.

En las mesas de debate se han expuesto varios factores que influyen en los procesos de donación, citando como ejemplo, el papel "clave" del Documento de Voluntades Anticipadas.

Profesionales del SAAS han destacado que el documento facilita la toma de decisiones en "momentos complejos", tanto para las familias como para los profesionales sanitarios, y se convierte en una herramienta que agiliza y mejora los procesos de donación.

Actualmente, el Registro Nacional de Voluntades Anticipadas contiene 932 solicitudes, de las cuales 546 corresponden a mujeres y 386 a hombres.

La franja de edad mayoritaria en que se hace la solicitud se sitúa entre los 61 y los 70 años, seguida de los 71 a los 80 años, y la mayoría de documentos se efectúan por vía notarial (678), mientras que el resto lo hacen a través del ministerio de Sanidad.