La 37 Trobada Empresarial al Pirineu abordará el nuevo mapa económico mundial ante 900 asistentes

Imagen de una edición anterior de la Trobada Empresarial al Pirineu. - TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

LLEIDA, 9 (EUROPA PRESS)

La Trobada Empresarial al Pirineu celebra esta semana su 37 edición, que reunirá a expertos, empresas y dirigentes políticos internacionales, así como representantes de los gobiernos de España, Catalunya y Andorra, para abordar el camino a seguir tras la configuración de un nuevo mapa económico mundial ante más de 900 asistentes.

Bajo el lema 'El nuevo mapa económico mundial: ¿Qué camino tomamos?', el encuentro tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) este jueves y viernes, y tiene como objetivo interpelar al sector empresarial ante un escenario mundial en transformación.

Así, las previsiones de la jornada incluyen más de 900 asistentes confirmados, junto a 60 periodistas acreditados y 21 hoteles del Alt Urgell y Andorra ocupados en su 37 edición, según han explicado fuentes de la organización a Europa Press.

La presidenta del encuentro, Montse Pujol, ha destacado la solidez de las cifras de asistencia en un momento en el que "todo se tambalea", y ha calificado la decisión de celebrar una reunión presencial como estratégica.

"Las empresas de aquí y de todo el mundo lo saben muy bien, la confianza es hoy la principal ventaja competitiva, y esta sólo nace en la proximidad", ha dicho.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, inaugurará el evento este jueves, una jornada que también contará con un diálogo con el exalto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y presidente del Cidob, Josep Borrell; el alcalde de La Seu, Joan Barrera, y la presidenta de la Trobada, Montse Pujol.

En el segundo y última día de la Trobada intervendrán el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el senador de Italia y exprimer ministro del país transalpino, Matteo Renzi.

DIÁLOGOS Y EMPRESAS

Durante la jornada también se celebrarán diferentes mesas y diálogos junto a representantes de startups como el ceo del estudio Montensen, Josep Maria Ganyet; el ceo de la compañía para eliminar la huella digital Repscan, Josep Coll; el cco de la compañía de desarrollo de activos de origen botánico 4Medikis, Albert Farré, o la ceo de la empresa de detección y estandarización del color ColorSensing, María Eugenia Martín.

También se celebrará una mesa centrada en el ecosistema empresarial leridano, con el fundador del Grupo Monlau y la Escola Mirasan, Carles Camí; la ceo de Romero Polo, Patricia Romero; el presidente de las bodegas Castell del Remei, Tomás Cusiné, Cérvoles Celler y Cara Nord, Tomás Cusiné, y la ceo del grupo Premier Pigs, Dolors Puyol.

El viernes, las mesas de debate se centrarán en 'boomers' y jóvenes, de la mano del catedrático de Economía de la UPF Guillem López Casanovas y la politóloga y periodista Estefania Molina, y en el liderazgo empresarial, con la vicepresidenta de la farmacéutica Hipra, Maria del Mar Nogareda, el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, y el presidente del grupo Tendam, Jaume Miquel.