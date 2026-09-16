El acuerdo de asociación entre Andorra y la UE se firmará el 19 de octubre en Bruselas

Una imagen de la reunión del pacto de Estado de este miércoles - SFGA / CESTEVE

La formalidad permite dar por estabilizado el texto negociado e iniciar la fase de ratificación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha informado en la reunión del pacto de Estado para el acuerdo de asociación con la UE celebrada este miércoles que la firma del acuerdo se producirá el próximo 19 de octubre en Bruselas.

Lo firmarán Andorra, San Marino y la Comisión Europea, y Espot ha remarcado que dicha firma no conlleva la aplicación del acuerdo en Andorra ni sustituye el proceso de ratificación, sino que permite dar por cerrado el texto negociado y abre formalmente la fase de ratificación, informa el Gobierno en un comunicado.

Según el ejecutivo, la firma constituye un nuevo hito en el procedimiento iniciado después que el pasado 16 de julio el Consejo de la UE aprobase definitivamente el texto y autorizara su firma.

El jefe de Gobierno también ha recordado los próximos pasos previstos en Andorra: después de la firma, el acuerdo será sometido al consentimiento del Parlamento Europeo; una vez superada esta etapa, el ejecutivo convocará un referéndum consultivo en Andorra.

Solo en caso deque el resultado del referéndum sea favorable, el acuerdo será sometido posteriormente al Consell General (Parlamento) para su ratificación, que necesitará de una mayoría cualificada de dos terceras partes de los consellers generals (diputados).

Durante la reunión del pacto de Estado también se ha analizado la solicitud de incorporación al organismo presentada por la Associació de Pagesos i Ramaders (APRA), que ha sido valorada favorablemente.

También se ha informado a los miembros del pacto sobre varios aspectos en materia de gestión de fronteras y que este martes la policía de Andorra ha formalizado un nuevo acuerdo de colaboración con Europol, que permitirá reforzar la cooperación policial y el intercambio directo y seguro de información criminal con la agencia europea y sus socios.