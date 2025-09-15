Administración y empresas apoyan "generar oportunidades" mediante la innovación y la sostenibilidad

El delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández (1i), en la segunda mesa redonda de la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', a 15 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

Coinciden en la necesidad de simplificar regulaciones y fomentar la productividad de las compañías

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Administración y empresas han apostado por "generar oportunidades" de empleo teniendo en cuenta la innovación y la sostenibilidad como ámbitos de vital importancia para el ecosistema catalán, abordándolos tanto desde la formación como la toma de decisiones.

Lo ha dicho este lunes en una mesa sobre innovación y sostenibilidad en la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', con la teniente de alcalde de Barcelona de Promoción Económica, Raquel Gil; la directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de Aena, Amparo Brea; el ceo de IATI Seguros, Alfonso Calzado; la directora general de Relaciones Institucionales y Comunicación de IKEA, Laura Ruíz, y el socio responsable de PwC en Catalunya y Andorra, Ignacio Marull, y moderada por el delegado de Europa Press de Catalunya, Jordi Fernández.

Los ponentes también han coincidido en la necesidad de simplificar las regulaciones que rigen el mercado para fomentar e incrementar la inversión, lo cual contribuya a mejorar la productividad de las empresas de Catalunya y, por consiguiente, a estabilizar su crecimiento y mejorar las condiciones de los trabajadores.

GIL (AYUNTAMIENTO DE BARCELONA)

Gil ha asegurado el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en la mejora continua de sus herramientas para fomentar la educación, sobre todo en los sectores estratégicos para la ciudad, camino que ha abogado por transitar "de la mano del sector privado".

También ha destacado la "lógica metropolitana" desde la que la Administración gestiona la generación de empleo, ha defendido la sostenibilidad como factor a tener en cuenta desde todos los puntos de vista, social y medioambiental, y ha reivindicado la labor que hace el consistorio en este sentido desde Barcelona Activa y Mercabarna.

MARULL (PWC)

Por su parte, Marull ha señalado a la productividad como una de las principales preocupaciones de las empresas catalanas, donde ha pedido a la Administración mejorar su gestión impulsando la visión metropolitana y ayudando a las empresas "a que crezcan", ganando tamaño y reduciendo costes.

Asimismo, ha defendido poner en valor a la formación profesional, equiparándola al nivel de las universidades barcelonesas y catalanas, para ayudar "poco a poco a hacer un reskilling" de la población, y ha hecho un llamamiento a las empresas a superar complejos y asumir los retos medioambientales y sociales, apoyando al sector público con inversiones.

BREA (AENA)

Brea ha destacado el compromiso del sector de la aviación en su conjunto con la descarbonización, pese a que ha dicho que es "difícil", y ha destacado que los aeropuerto de Aena se han puesto como objetivo conseguir cero emisiones netas en 2030, 20 años antes de lo que ha fijado el pacto europeo Destination 2050.

Ha alertado de que está comenzando la jubilación de la generación de los 'baby boomers', por lo que considera que va a ser "muy complicado" formar a las nuevas generaciones, y ha apostado por incorporar fórmulas de formación de innovación abierta.

CALZADO (IATI)

Por su parte, Calzado ha destacado que desde su empresa buscan "incidir en la conciencia de la gente" a la hora de viajar, y también ha subrayado que intentan ser una empresa consciente con sus empleados y sus condiciones laborales, y con sus clientes y el impacto que pueden generar al visitar diferentes países en el mundo.

También ha reclamado al Ayuntamiento que agilice la formación de profesionales con nuevos perfiles profesionales, y ha alertado de que las empresas tecnológicas tienen "dificultad" a la hora de encontrar nuevos empleados debido a la velocidad de loa avances tecnológicos como la IA y la creación de estos nuevos puestos de trabajo.

RUÍZ (IKEA)

Ruíz ha asegurado que desde Ikea buscan ayudar a que las personas a ser más sostenibles en sus hogares, y ha destacado la importancia de la formación y "conectar a los empleados con los retos de la compañía" como la sostenibilidad.

Ha reclamado a las administraciones públicas simplificar las regulaciones y ser más cercanas con las empresas, y en cuanto a los retos medioambientales, ha apuntado que "falta una infraestructura importante de cargadores eléctricos", y también ha reclamado soluciones y trabajar al unísono en el sector de la vivienda.