El alcalde de La Seu (Lleida) defiende políticas digitales y de vivienda para reforzar el Pirineo

El alcalde de La Seu d'Urgell, Joan Barrera, este jueves en la 37 Trobada Empresarial al Pirineu. - EUROPA PRESS

Pujol (Trobada Empresarial) afirma que las empresas siempre viven con incertidumbre

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Seu d'Urgell (Lleida), Joan Barrera, ha defendido la necesidad de que las administraciones, especialmente las del mundo local, impulsen políticas claras en ámbitos como la digitalización o la vivienda para reforzar el Pirineo.

Lo ha dicho este jueves durante la apertura de la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, en la que estaban presentes el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; el exalto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y presidente del Cidob, Josep Borrell, y la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol.

"Este nuevo orden económico requiere que reforcemos el Pirineo como un eje vertebrador transfonterizo, y esto se traduce en políticas locales claras, desde la digitalización para romper con todo aislamiento geográfico hasta la creación de condiciones habitacionales y de servicios para retener y atraer el talento", ha detallado Barrera.

Ha explicado que, en un contexto de reconfiguración del orden internacional, la administración debe ser un "ente facilitador, un motor y un escudo" para las empresas.

Según Barrera, la administración también debe impulsar con este objetivo la simplificación administrativa, porque "en un mundo complejo y lleno de incertezas como el que se dibuja en este nuevo mapa, la administración pública no puede añadir más trabas".

PUJOL

Pujol, por su parte, se ha referido también a un mundo que está viviendo un momento de cambios geopolíticos, económicos y tecnológicos "profundos" y a gran velocidad, aunque ha destacado que las empresas "siempre han vivido rodeadas de una cierta incertidumbre".

"Nunca disponemos de toda la información, nuestro trabajo consiste precisamente en tomar decisiones sin tener todas las respuestas", ha defendido Pujol.