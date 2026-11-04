Andbank España, premiada como banca privada con más crecimiento y mejor red de agentes por Citywire

Directivos de la entidad recogen uno de los galardones - ANDBANK ESPAÑA - ROBERTO GOMEZ FERNANDEZ

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

Andbank España ha sido reconocida en los Premios de Banca Privada 2026 de Citywire con sendos galardones corporativos de Mejor Red de Agentes Financieros y de Banca Privada con Mayor Crecimiento.

El reconocimiento a Mejor Red de Agentes Financieros es el quinto premio para la entidad en esta categoría y el cuarto de manera consecutiva, informa Andbank este miércoles en un comunicado.

La red, encabezada por Andrés Recuero y Luis Crespo, tiene 135 agentes por toda España, que se suman a los 26 centros de banca privada de la firma en el país.

En cuanto al premio a Mayor Crecimiento, Andbank ha constatado que en 2012 llegó a España y que en los últimos años ha combinado el crecimiento orgánico (con la incorporación de profesionales y la expansión de su presencia en el país) con operaciones corporativas que han ampliado sus capacidades y su propuesta.

Andbank gestiona en España un volumen de patrimonio de más de 52.000 millones de euros, y ha destacado su modelo de asesoramiento especializado, cercanía al cliente y una propuesta abierta de soluciones para la gestión integral del patrimonio.