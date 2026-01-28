Andbank y la FAF se unen para patrocinar el fútbol, en especial a la Selección Femenina

Firma del acuerdo entre AndBank y FAF. - ANDBANK

Es el deporte con más licencias federativas del país, un total de 3.488

Andbank y la Federació Andorrana de Futbol (FAF) han formalizado un acuerdo de patrocinio para los próximos cuatro años con el objetivo de apoyar el fútbol andorrano como patrocinador principal y, en especial, a la Selección Absoluta Femenina.

Este convenio se basa en "los valores compartidos entre ambas instituciones -esfuerzo, excelencia, trabajo en equipo y desarrollo de jóvenes talentos-", informa la entidad en un comunicado este miércoles.

El acto de presentación del convenio ha contado con la presencia de la directora de Banca País de Andbank, Maria Suárez; el presidente de la Federació, Félix Álvarez; el vicepresidente de la FAF, Alfonso Martín, y el vocal de la FAF, Marc Rodríguez.

La colaboración pone el acento en el fútbol femenino y su enorme crecimiento en los últimos años "como eje clave para construir un futuro deportivo más sólido, inclusivo y con impacto social, alineando los valores del banco con los del fútbol como herramienta de crecimiento personal y colectivo".

El fútbol es el deporte con más licencias federativas del país, con aproximadamente 3.488 licencias registradas en la temporada deportiva más reciente, de las que 425 son de categoría femenina.

Estas cifras representan una parte significativa de las más de 9.000 licencias deportivas federativas del país, de las cuales el fútbol es el deporte colectivo dominante.

La participación femenina en el fútbol ha ido creciendo, con un aumento porcentual de licencias femeninas, aunque todavía representa una fracción del total global.

SUÁREZ Y ÁLVAREZ

Maria Suárez ha afirmado que "este acuerdo representa una muestra del compromiso de Andbank para seguir invirtiendo en proyectos que refuerzan los valores del esfuerzo, la igualdad y la superación.

Por su parte, Félix Álvarez ha expresado su satisfacción por "contar con el apoyo de Andbank en una etapa clave para el crecimiento del fútbol femenino y de la base".