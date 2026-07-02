Andbank recibe a los 33 jóvenes que partipan este verano en su Trainee Program

La directora de Banca País, Maria Suárez, y la directora global de Recursos Humanos, Flora Tomé, con los estudiantes - ANDBANK

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

Andbank ha recibido este jueves a los 33 jóvenes que este año participarán en el programa de prácticas de verano, enmarcado en el 12 Andbank Trainee Program, informa en un comunicado.

Del total, 17 se incorporarán a las oficinas de Andorra, mientras que el resto reforzará a los equipos de servicios centrales en diferentes áreas operativas y de apoyo.

Los participantes se integrarán en el día a día de los diferentes departamentos, compartiendo la actividad con los equipos profesionales de la entidad para conocer el funcionamiento del sector bancario y apoyar la actividad del banco durante el período estival.

La directora global de Recursos Humanos de Andbank, Flora Tomé, ha afirmado que el Trainee Program es una apuesta por el talento joven, con "no solo experiencia práctica, sino también formación y acompañamiento".

En las anteriores ediciones, más de 230 estudiantes han participado en esta iniciativa, que nació con el objetivo de promover el talento joven y potenciar su ocupabilidad.