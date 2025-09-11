Andbank Wealth Management incorpora a Rodrigo Utrera como director de renta variable

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

Andbank Wealth Management, gestora de fondos de inversión de Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha incorporado a su equipo de gestión a Rodrigo Utrera como director de renta variable, informa la entidad este jueves en un comunicado.

Con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros, Utrera proviene de Santander Asset Management donde desarrolló el cargo de Head of Equities y gestor principal de los fondos de renta variable española y europea de la firma en los últimos cuatro años.

Anteriormente, fue gestor y Head of European Equities en BBVA Asset Management SGIIC cerca de cuatro años, donde lideró la integración de los equipos de renta variable española y europea y fue responsable de la nueva gama de fondos temáticos globales.

La experiencia de Utrera se completa con etapas en Aviva Gestió, donde fue gestor de renta variable, y en Belgravia Capital, entidad en la que, como analista, asumió la responsabilidad del análisis de inversiones en los sectores de energía, materias primas y industrial.

A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios y reconocimientos: mejor gestor en la categoría renta variable española en los premios 'El Economista' en 2023; calificación AA por Citywire sobre la base del track récord acumulado como gestor en 2018 o ganador del premio Investors Choice Awards 2014 al mejor fondo de retorno absoluto de renta variable europea por Belgravia Beta.