Andorra acoge una mesa redonda sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos

Un instante de la mesa redonda sobre tráfico de seres humanos. - SFGA /JAVILADOT

Han participado representantes institucionales y expertos del Consejo de Europa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS).

Andorra ha acogido este martes la celebración de una mesa redonda, coorganizada entre el ministerio de Justicia e Interior y el grupo de expertos sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos (GRETA) del Consejo de Europa.

La cita tenía como objetivo debatir sobre el seguimiento y el avance del país en relación con la implementación del convenio de lucha contra el tráfico de seres humanos en Andorra, informa el Gobierno en un comunicado.

El secretario de Estado de Justicia e Interior, Joan León, ha celebrado el impulso de la mesa redonda porque, bajo su punto de vista, permite poner en común perspectivas variadas, reforzar la cooperación institucional y avanzar hacia respuestas "cada vez más eficientes" ante un fenómeno que exige una acción coordinada y sostenida en el tiempo.

La cita ha reunido a más de treinta representantes de organismos institucionales, entidades públicas y sociedad civil del Principado con el objetivo de intercambiar opiniones y buenas prácticas en las que el Consejo de Europa podría seguir dando apoyo para hacer seguimiento de la aplicación del convenio.

León ha agradecido la participación de dichas instituciones porque ha destacado que la lucha contra el tráfico de seres humanos solo puede ser efectiva si se construye a partir de un trabajo "coordinado y transversal" entre todas las instituciones y actores implicados.

El encuentro ha tenido carácter informal y se ha basado en el tercer informe que el GRETA ya emitió en enero de 2024 y que corresponde a las observaciones y a los trabajos hechos por los expertos del GRETA durante su visita al país a finales de 2022.

El convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos está en vigor en el Principado desde el 1 de julio de 2011 y el encuentro de este martes no forma parte de ningún ciclo de evaluaciones.