Andorra activa una nueva rebaja del precio del gasóleo para preservar la competitividad

Una gasolinera en Andorra - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

Se suman 10 céntimos a los 5 que ya se aplicaban y se pondrá en marcha el 1 de septiembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra activará a partir de mañana, 1 de septiembre, y hasta final de mes una rebaja adicional de 10 céntimos por litro del gasóleo para preservar la competitividad y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La rebaja se sumará a los 5 céntimos que ya se estaban aplicando durante el mes de agosto, de forma que el descuento total para el ciudadano será de 15 céntimos, y se mantiene también el descuento de 5 céntimos para la gasolina sin plomo, informa el ejecutivo en un comunicado.

La medida, acordada entre el Gobierno y el sector importador de carburantes, se llevará a cabo mediante una modificación de la Ley de medidas temporales para hacer frente al incremento de precios de los hidrocarburos.

Dicha actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno para "minimizar" el impacto del aumento de los costes energéticos sobre la ciudadanía y el tejido económico, a la vez que garantiza que Andorra mantiene unas condiciones competitivas respecto a los países del entorno.

Por otra parte, el mecanismo de devolución parcial del impuesto especial sobre los hidrocarburos ha permitido aplicar reducciones temporales en el precio del carburante, siempre con la condición de que los operadores trasladen íntegramente el beneficio al consumidor final.

La nota de prensa deja claro que el conjunto de actuaciones tiene carácter temporal con la voluntad de preservar la competitividad de Andorra y proteger la economía de los hogares y las empresas del país.

El Gobierno señala que continuará haciendo seguimiento "permanente" de la evolución de los precios de los carburantes y se adoptarán, si es necesario, las medidas adecuadas para seguir protegiendo los objetivos citados.