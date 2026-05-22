Andorra actualiza las sanciones contra la Federación Rusa por la guerra en Ucrania

Vista el edificio administrativo del Gobierno de Andorra - EUROPA PRESS

El Gobierno aprueba un nuevo decreto siguiendo las disposiciones del Consejo de la UE

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado un nuevo decreto de medidas restrictivas contra Rusia incorporando las disposiciones del Consejo de la Unión Europea.

Según ha informado el ejecutivo este viernes a través de un comunicado de prensa, las medidas afectan, especialmente, a los ámbitos financiero, energético, comercial y tecnológico.

Con la aprobación del nuevo decreto el Principado asegura que mantiene su alineación con las medidas restrictivas de la Unión Europea y reafirma su compromiso con el derecho internacional y el apoyo a Ucrania.

El comunicado detalla que en el nuevo decreto se incorporan las sanciones de los paquetes 19 y 20 adoptados por el Consejo de la UE, y en especial, las 120 nuevas designaciones individuales del vigésimo paquete, el más amplio de los últimos dos años, así como nuevas entidades vinculadas al complejo militar e industrial ruso.

De esta forma se actualizan los anexos 1 y 2 del decreto relativos, respectivamente, a las personas físicas y a las personas jurídicas y otros sujetos de derecho sancionados, que ascienden a un total de 2.469 personas físicas y 1.636 personas jurídicas.

NUEVAS RESTRICCIONES

Las nuevas restricciones para la Federación Rusa conciernen a los sistemas de pago rusos, a los criptoactivos, a determinadas entidades financieras y a las zonas económicas especiales rusas.

También se introducen limitaciones adicionales en materia de servicios profesionales, programas informáticos, propiedad intelectual, seguros marítimos y servicios de gas natural licuado.