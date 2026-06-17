Andorra amplia el parque público de vivienda de alquiler asequible con 44 nuevos pisos

Vista de los pisos del edificio Borda Nova I - GOVERN D'ANDORRA

El Gobierno prevé iniciar el proceso para adjudicar los pisos próximamente

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha anunciado este miércoles la ampliación del parque público de vivienda de alquiler asequible con 44 nuevos pisos del edificio Borda Nova I.

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, el consejo de ministros ha acordado ceder al Institut Nacional de l'Habitatge el edificio situado en Andorra la Vella para que próximamente pueda activarse el proceso de adjudicación.

El inmueble dispone de 44 viviendas, de las cuales 15 de una sola habitación, 23 de dos habitaciones y 6 de tres, además de un local en la planta baja que se cederá al comú (ayuntamiento) de Andorra la Vella y dos locales más destinados a instalaciones del edificio.

El inmueble también tiene 200 plazas de parking para coches y unas 20 para motos, que permitirán que cada piso disponga de una plaza, mientras que el resto se cederán al comú para su gestión.

El Gobierno recuerda que el edificio se ha construido en una parcela cedida gratuitamente en marzo de 2020 por el comú de Andorra la Vella al ejecutivo, cuando la actual ministra de Vivienda era la cónsul mayor (alcaldesa) de la capital.

En la misma parcela se está construyendo un segundo edificio (Borda Nova II) de 42 viviendas que se prevé que esté finalizado en 2029.

Con la incorporación de los 44 pisos del edificio de Borda Nova I, este 2026 el total de pisos del parque público será de 266, de los cuales 8 quedan reservados para situaciones de emergencia residencial.