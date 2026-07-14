Andorra amplía los servicios de la cartera digital con nuevas credenciales y funcionalidades

Imágenes De Los Documentos Incluidos En La Cartera Digital. - GOVERN DE ANDORRA

Más de 22.000 personas ya utilizan la herramienta lanzada en octubre de 2025

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha anunciado una actualización de la cartera digital que incorpora seis nuevas credenciales y varias mejoras funcionales para simplificar la gestión de la información personal.

La nueva versión de la herramienta, que ya utilizan más de 22.000 personas, estará disponible durante los próximos días, ha indicado el ejecutivo en un comunicado este martes.

El ministro de Función Pública y Transformación Digital, Marc Rossell, ha destacado que la herramienta ha demostrado "el potencial" que tienen los servicios digitales para simplificar el día a día de las personas desde que se puso en marcha en octubre de 2025.

Además, ha asegurado que el Gobierno sigue ampliando las funcionalidades para que cada vez más trámites, acreditaciones y servicios puedan gestionarse de forma "segura, sencilla y accesible" desde el móvil.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de credenciales como el lugar de nacimiento, el correo electrónico o varias tarjetas que emite el Ministerio de Asuntos Sociales, como la acreditativa de la discapacidad, la de familia numerosa o monoparental, además de la de abonado al Bàsquet Club Andorra.

La actualización también permite a los usuarios actualizar las credenciales inmediatamente con un solo clic, sin necesidad de volverlas a generar, una funcionalidad que se destaca especialmente como útil en casos como la renovación del permiso de conducir.

Finalmente, en relación con los datos de uso, el ejecutivo habla de consolidación progresiva de la plataforma porque, desde su lanzamiento, la cartera digital registra cerca de 19.000 autenticaciones mensuales.