Andorra ampliará el cribado de cáncer de mama a partir de los 45 años

Helena Mas y el doctor Borràs en la presentación del plan oncológico este jueves. - SFGA / JAVILADOT

La medida se incluye en el plan oncológico nacional 2026-2030

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha anunciado la ampliación del cribado de cáncer de mama a partir de los 45 años (cinco años antes que ahora) como medida de refuerzo de la prevención y detección precoz.

La medida está recogida en el plan oncológico nacional 2026-2030, que establece las prioridades para reforzar la prevención, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento de las personas con cáncer, que se ha presentado este jueves, informa el Gobierno en un comunicado.

La ministra de Sanidad, Helena Mas, ha destacado que el plan "pone los pacientes en el centro" y también los integra y los hace partícipes a través del consejo asesor del plan, que se creará este año y en el que podrán aportar su visión y experiencia.

De hecho, la ministra ha asegurado que la oncología es una de las "prioridades" de la legislatura y el plan, elaborado conjuntamente con el doctor Josep M. Borràs, establece la hoja de ruta para consolidar las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

Además de ampliar el cribado del cáncer de mama, también se busca incrementar la participación en los programas existentes y poner en marcha uno de nuevo de cribado de cáncer uterino.

El plan también contempla analizar la viabilidad de una prueba piloto para fumadores de muy alto riesgo y el hecho de disponer de un protocolo consensuado de detección precoz del cáncer de próstata.

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su entorno familiar, se reforzará la psicooncología, se consolidará la rehabilitación especializada y se evaluarán mejoras en la atención social y sanitaria, especialmente para las personas con cáncer y los largos supervivientes.

DIAGNÓSTICO

En relación con el diagnóstico, Borrás ha subrayado que abordaje óptimo debe ser multidisciplinar para conseguir consensos terapéuticos, por lo que es apuesta por potenciar la unidad de diagnóstico rápido para ampliar la capacidad diagnóstica del país, consolidar los comités de tumores y garantizar la coordinación con los centros de referencia de España y Francia.

De la misma forma, se pone el foco en el cáncer hereditario y la oncología de precisión, con la voluntad de potenciar el programa existente de asesoramiento genético para los casos con alto riesgo hereditario, con apoyo psicooncológico.

Igualmente, se prevé garantizar el acceso a paneles de secuenciación de nueva generación para personalizar los tratamientos mediante terapias dirigidas según el perfil molecular, siguiendo el trabajo ya iniciado tanto en Andorra como en colaboración con los centros de referencia.

Finalmente, la hoja de ruta incluye medidas para consolidar el equipo multidisciplinar de curas paliativas y reforzar la atención domiciliaria, de acuerdo con las preferencias de los pacientes y los criterios clínicos.

A la vez, se prevé la creación de un sistema de información asistencial integrado que incorpore los datos de los centros de referencia, con el objetivo de ampliar la información disponible y consolidar el registro poblacional de cáncer.

Según los datos recogidos en el comunicado, Andorra trata anualmente unos 400 casos de cáncer: el 58% en hombres y el 42% en mujeres.

En cuanto a los tumores más frecuentes, el de mama es el más prevalente (14%), seguido del colorrectal (13,1%), el de próstata (11,2%), el de tráquea, bronquios y pulmón (9,7%) y el de vejiga (7%).