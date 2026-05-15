Andorra apoya la creación de un tribunal especial por la guerra de Ucrania

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra Imma Tor a su llegada a la sesión del comité de ministros del Consejo de Europa - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE MOLDAVIA

El Principado expresa en el Consejo de Europa su compromiso con la justicia internacional

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha anunciado que el Principado se adherirá al acuerdo para instituir el Comité de Dirección del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania.

Tor lo ha anunciado durante su intervención en la sesión plenaria de la 135 sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa que se celebraba hasta este viernes en Chisinau (Moldavia), informa el Gobierno en un comunicado.

Durante su intervención ante los representantes de los 46 estados miembros del Consejo de Europa, la ministra ha reiterado el compromiso de Andorra con el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos, la democracia y el respeto del derecho internacional.

De hecho, uno de los ejes principales de su intervención ha sido el apoyo de Andorra a Ucrania y ha recordado que el Principado forma parte del Registro de Daños para Ucrania desde su creación y que fue uno de los primeros estados a firmar el convenio que establece la futura Comisión Internacional de Reclamaciones.

Tor también ha expresado el apoyo de Andorra al plan de acción del Consejo de Europa para Ucrania, con una atención especial a las poblaciones más vulnerables, especialmente los niños afectados por conflictos armados.

Durante el debate sobre el futuro democrático europeo, Tor ha alertado sobre las nuevas amenazas que afectan la democracia, especialmente "las injerencias y manipulaciones informativas" que provienen del exterior y que pueden alterar procesos electorales.

A la vez, ha valorado positivamente la iniciativa del secretario general del Consejo de Europa relativa a un Nuevo Pacto Democrático para Europa, orientada a reforzar la resiliencia democrática de los estados miembros.

INMIGRACIÓN

En cuanto a cuestiones migratorias, Imma Tor ha defendido la necesidad de mantener un diálogo "franco y abierto" sobre las migraciones desde una perspectiva basada en los derechos humanos y ha reiterado el apoyo de Andorra a la independencia e imparcialidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante la sesión, los ministros también ha abordado cuestiones vinculadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la acción del Consejo de Europa en materia migratoria, la estrategia de acción exterior de la organización y la cooperación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea.

La sesión se ha cerrado con el traspaso de la presidencia del Comité de Ministros de la República de Moldavia al Principado de Mónaco, que asumirá las nuevas prioridades de trabajo de la organización.

ENCUENTROS BILATERALES

En paralelo a la sesión ministerial, la ministra ha mantenido varias reuniones bilaterales y encuentros informales con homólogos europeos para continuar reforzando las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral.

Concretamente, ha llevado a cabo encuentros con representantes de Francia, Suiza, España, Noruega, San Marino, Austria, la República Checa y Bélgica.