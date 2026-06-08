Andorra aprueba una cuota de 500 trabajadores para la temporada de verano

Un instante de la reunión del CES de este lunes - SFGA - CESTEVE

En invierno se activará una prueba piloto de contratación en origen con 450 plazas disponibles

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social (CES) de Andorra ha emitido un dictamen favorable al proyecto de decreto del Gobierno que establece una cuota especial de 500 autorizaciones de inmigración temporales para las actividades de la temporada de verano del 2026 en el sector hotelero.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, el número total de autorizaciones se mantiene igual respecto al año pasado y, concretamente, prevé 450 autorizaciones para temporeros y 50 para trabajadores fronterizos.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha valorado positivamente el dictamen favorable del CES y ha destacado que la medida da continuidad a una herramienta que permite garantizar el buen funcionamiento del sector turístico en períodos de máxima actividad.

En la misma sesión se ha sometido a informe del CES un avance de 150 autorizaciones de la cuota general, ante la previsión que la cuota actual se agote próximamente, y para poder dar respuesta a necesidades urgentes de sectores considerados esenciales como el sanitario, el educativo, el transporte colectivo de viajeros y la asistencia domiciliaria.

AUTORIZACIONES TEMPORALES

La ministra también ha informado al CES sobre el proyecto de reglamento regulador de la contratación en origen, que permitirá poner en marcha una prueba piloto en el sector de la hostelería con unas 450 plazas a partir de la temporada de invierno 2026-2027.

El nuevo mecanismo prevé autorizaciones temporales de una duración máxima de 9 meses, vinculadas a un sector y una ocupación determinados, y sujetos al compromiso de retorno de la persona trabajadora a su país de origen una vez finalizada la relación laboral.

El modelo estará abierto a trabajadores extracomunitarios de cualquier nacionalidad y establece garantías específicas como la obligación de la empresa de facilitar alojamiento a su cargo y de asumir como mínimo el 50% del coste del viaje de ida y vuelta.