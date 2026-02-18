Andorra aprueba nuevas medidas de apoyo al tejido económico del Pas de la Casa tras cerrarse la RN20

Miembros del Gobierno y del comú (ayuntamiento) de Encamp han visitado este miércoles el Pas de la Casa - SFGA / JAVILADOT

Se prevén descuentos en la factura eléctrica y ayudas al transporte turístico y de mercancías

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 18 (EUROPA PRESS)

El consejo de ministros del Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles nuevas medidas para seguir apoyando el tejido económico del Pas de la Casa por las afectaciones derivadas del cierre de la carretera RN20.

El ministro portavoz, Guillem Casal, ha remarcado que las medidas son un refuerzo de las ya anunciadas la semana pasada y tienen la voluntad apoyar la localidad fronteriza en un momento "complejo", informa el Gobierno en un comunicado.

Casal ha destacado que se ha escuchado al tejido económico y se han adoptado medidas "inmediatas y útiles" que permitan minimizar los efectos de una situación sobrevenida a raíz de un deslizamiento de piedras que se produjo a finales de enero y que las autoridades francesas prevén que mantenga la carretera de acceso a Andorra cerrada hasta mayo.

Una de las nuevas medidas que el Gobierno ha acordado este miércoles ha sido un descuento en la factura eléctrica en la parte del consumo a aquellos negocios del Pas de la Casa que acrediten una disminución de los ingresos durante el período del corte de carretera.

El decreto se aprobará la semana que viene y busca aligerar los costes en un momento en que parte del comercio, la restauración y la hotelería registran una afluencia inferior a la habitual.

Este miércoles también se ha validado la financiación de una parte del sobrecoste de combustible que genera tener que realizar un trayecto más largo a través de la Cerdanya y el túnel de Puymorens.

Concretamente se subvencionará con 200 euros aquellos buses de operadores turísticos que lleguen al Pas por la vía alternativa para intentar asegurar que los vehículos mantengan las rutas previstas a pesar del corte de carretera y se eviten cancelaciones.

La misma medida se hará extensiva a los transportistas de mercancías que tienen un coste extra por la ampliación de sus trayectos.

CHEQUE DE 30 EUROS

Casal también ha anunciado que este fin de semana se activará el procedimiento para beneficiarse del descuento de 30 euros para llenar el depósito del coche destinado a los turistas procedentes de la región de Occitania y que forma parte del primer paquete de medidas adoptado la semana pasada.

Los turistas franceses que lleguen de dicha región, se deberán dirigir a la oficina de turismo del Pas de la Casa para disfrutar del descuento que busca mantener el atractivo de Andorra como destino de proximidad.

El consejo de ministros de este miércoles se ha celebrado en el Pas de la Casa de forma "excepcional" como gesto político explícito para mostrar el apoyo del Gobierno a la población y al conjunto del tejido económico afectado.