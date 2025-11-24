Andorra atiende 316 mujeres víctimas de violencia desde enero hasta octubre de 2025

La jefa del departamento de Políticas de Igualdad de Andorra, Mireia Porras, en una rueda de prensa acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena - GOBIERNO DE ANDORRA

El Gobierno pone en marcha la campaña 'Destapa la violencia. No siempre deja huella'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

El Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) de Andorra ha atendido 316 mujeres entre enero y octubre de 2025, un 10% más de casos que en el mismo período del año anterior.

Los datos los ha dado a conocer este lunes la jefa del departamento de Políticas de Igualdad, Mireia Porras, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena.

Aunque por ahora se registre un incremento respecto a 2024, Porras ha indicado que la previsión es cerrar el año con unas cifras similares, indicando que por ahora hay estabilidad en los datos si bien "ha aumentado la detección".

Del total de mujeres atendidas, 157 son casos nuevos, 76 provienen del año 2024 y 83 son mujeres que han vuelto después de ya ser atendidas anteriormente, mientras que el tipo de violencia más habitual que sufren es el maltrato psicológico.

La responsable del departamento de Políticas de Igualdad ha señalado que cerca del 50% de las mujeres atendidas lo han hecho por iniciativa propia, lo que confirma que el servicio de atención a las víctimas es "conocido y está consolidado en el país".

Porras también ha detallado que la franja de edad más común entre las mujeres que acuden al servicio es de 40 a 51 años (38%), seguidas de las de 28 a 39 años (33%), y un 3% de la víctimas tienen una discapacidad reconocida, mayoritariamente enfermedad mental.

CAMPAÑA

Por otro lado, Cadena ha anunciado el inicio de la campaña 'Destapa la violencia. No siempre deja huella', con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que se celebra el 25 de noviembre.

Cadena ha afirmado que el objetivo es sensibilizar a la ciudadanía de que la violencia no siempre es visible y dar visibilidad a todas las formas de violencia de género para dar herramientas para "identificar y reconocer situaciones de violencia".

La campaña se construye alrededor de la imagen de una tirita, símbolo de las heridas que se tapan o minimizan y el Gobierno prevé poder llegar a varios públicos "con un relato visual impactante".