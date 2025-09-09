Andorra Business y Creand ponen en marcha el programa 'Enlaira', para start-ups

Los participantes en la primera jornada del programa 'Enlaira'. - CREAND

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

Andorra Business y Creand Crèdit Andorrà han puesto en marcha este martes la primera edición del programa 'Enlaira', un proyecto de aceleración dirigido a empresas emergentes andorranas con potencial de crecimiento y consolidación.

Según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, la iniciativa ofrece acompañamiento estratégico, mentoría especializada y acceso a una amplia red de contactos dentro del ecosistema emprendedor.

El programa está valorada en 12.000 euros, de los cuales 5.000 son una aportación directa de Creand, y busca reforzar la innovación y la competitividad del tejido empresarial del país.

La primera jornada ha servido para dar la bienvenida a las compañías seleccionadas y para celebrar una sesión grupal, centrada en la prevención del agotamiento profesional ('burnout').

Durante la actividad se ha puesto el acento en el bienestar de los equipos fundadores y ha proporcionado herramientas para gestionar la presión y mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional.

PARTICIPAN 3 EMPRESAS

Un comité de expertos escogió, entre 15 candidaturas, las tres empresas emergentes que participan: 4Mediks, que ha desarrollado un producto antimicrobiano con ingredientes botánicos; Elevadoos, que impulsa un programa educativo para enseñar finanzas a niños y jóvenes, y Agro Biomaterials, que transforma residuos orgánicos locales en bioplásticos sostenibles.

Con dicho lanzamiento, Andorra Business y Creand reafirman su "compromiso con el ecosistema emprendedor del país y dan un paso adelante en la creación de un entorno que permita a las iniciativas emergentes crecer y competir a escala internacional.