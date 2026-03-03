Andorra Business participa por sexto año consecutivo en el 4YFN del Mobile World Congress

Empresarios andorranos y franceses en el 4YFN. - ANDORRA BUSINESS

El estand andorrano cuenta con ocho empresas y entidades del país

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

Andorra Business participa por sexto año consecutivo en el 4YFN, el evento de referencia para empresas emergentes que se celebra durante el Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona con un stand propio en el que están presentes ocho empresas y entidades del país.

Según ha informado Andorra Business en un comunicado, el objetivo principal es "potenciar" la internacionalización, la visibilidad y la captación de oportunidades de negocio para las iniciativas andorranas ante agentes clave del sector de la innovación y el negocio internacional.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha destacado que los proyectos de las empresas andorranas son iniciativas muy variadas pero con una cosa en común: "talento, capacidad de adaptación y muchas ganas de crecer" más allá de las fronteras.

Bajo su punto de vista, para un país pequeño como Andorra poder salir, explicarse y conectar es "esencial" y ha recordado que hace unos meses se presentó el plan nacional para la innovación y la diversificación económica.

PREPARAR EL PAÍS PARA EL FUTURO

Según ha señalado, se trata de una "apuesta clara" para preparar el país para el futuro y para generar nuevas oportunidades, e incluye ámbitos en los que ya existen proyectos concretos en marcha como soluciones tecnológicas aplicables a la vida y la salud o iniciativas vinculadas al deporta y la naturaleza.

Por su parte, la directora de Andorra Business, Judith Hidalgo, ha subrayado que la presencia continuada de Andorra en el 4YFN consolida el país dentro de los circuitos internacionales de innovación y emprendimiento.

Hidalgo ha destacado que el espacio permite a las empresas del país acceder a socios tecnológicos y mercados globales, a la vez que proyecta la imagen de Andorra como un entorno "competitivo, estable y orientado al futuro".

EMPRESAS PARTICIPANTES

En el estand están representadas empresas y entidades como Sports Dynamic Lab, WX 180, Idunity, Blit, Blockchain School, Paymeter, Amb Tu y Zeeby, que desarrollan proyectos en ámbitos como el audiovisual, la inteligencia artificial, la educación, la tecnología, la sostenibilidad y la transformación digital.

Por otro lado, la participación institucional está encabezada para la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda y la presidenta de Andorra Business, que han mantenido reuniones de trabajo con representantes del Barcelona Supercomputing Center, Eurecat y con la cónsul de Estados Unidos a Barcelona, Lia Miller.