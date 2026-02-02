Andorra y Catalunya ultiman un plan de trabajo hasta 2030 para reforzar su cooperación

Un instante de la reunión entre Tor y Duch y las respectivas delegaciones - SFGA / JAVILADOT

Lo abordan la ministra Imma Tor y el conseller Duch en Andorra la VElla

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, y el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, han mantenido este lunes una reunión en la que han ultimado el nuevo plan de trabajo Andorra-Catalunya, para el período 2026-2030.

El encuentro, en la sede del ejecutivo andorrano, ha servido para establecer la hoja de ruta de la cooperación para los próximos cuatro años, según informa el Govern andorrano en un comunicado.

El documento lo adoptarán formalmente el jefe de Govern de Andorra, Xavier Espot, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una nueva reunión prevista para los próximos meses.

PLAN DE TRABAJO

Tor ha destacado que la reunión de este lunes reafirma las relaciones tradicionales de vecindad entre los dos territorios y las estructuras alrededor de unos ejes de trabajo en beneficio de todos los ciudadanos a un lado y otro de la frontera, favoreciendo "el crecimiento económico compartido".

El conseller Duch ha dicho que cada vez es más importante que haya relaciones intensas entre territorios vecinos, por lo que el nuevo plan debe suponer un "salto cualitativo" en la relación de Andorra y Catalunya.

El plan de trabajo 2026-2030 prevé un calendario orientativo de reuniones y un refuerzo de los mecanismos de seguimiento y coordinación, por lo que los trabajos se continuarán articulando a través del Grupo de Reflexión sobre Retos Transfronterizos, con la participación de representantes de ambas administraciones.

BALANCE POSITIVO 2024-2026

Durante el encuentro, las dos partes han hecho un balance positivo del plan de trabajo 2024-2026, que ha permitido intensificar la cooperación y abrir nuevas vías de colaboración en ámbitos clave como infraestructuras, energía, gestión de residuos y salud, así como otros sectores de interés compartido.

En infraestructuras, se ha destacado la importancia estratégica del Aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell como puerta aérea andorrana, así como los avances en relación con la ampliación de rutas, la mejora de la operativa y la posibilidad de disponer de un punto fronterizo Schengen en el aeropuerto.

También se ha señalado el proyecto Poctefa Tramvalira, liderado por Andorra, para estudiar la viabilidad de un transporte público segregado entre Andorra y La Seu d'Urgell.

ANDORRA-PIRINEOS

Otro de los temas tratado ha sido el desarrollo del Espacio Andorra-Pirineos, con especial atención en la posible creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial, además del estado de situación del proyecto de Zona Económica Especial.

En cuanto a los asuntos europeos, la ministra Tor ha informado al conseller Duch de los trabajos en curso para la firma del acuerdo de asociación entre Andorra y la UE.