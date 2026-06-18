Andorra crea el Observatorio de la Formación Profesional

Vista de la sede del ministerio de Eduación de Andorra - GOVERN D'ANDORRA

El organismo es fruto de la colaboración del ministerio de Educación y de AR+I

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades de Andorra y la fundación pública Andorra Recerca i Innovació (AR+I) han firmado un convenio para crear el Observatorio de la Formación Profesional de Andorra.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la finalidad de la colaboración es establecer un marco estable de cooperación para promover proyectos conjuntos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento en el ámbito educativo.

El observatorio será una herramienta estable de análisis y seguimiento para dar apoyo a la definición y evaluación de las políticas públicas en dicha materia.*

La iniciativa se enmarca en el impulso del plan estratégico nacional sobre la enseñanza de la formación profesional que promueve el ministerio para adecuar mejor la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral andorrano.

El observatorio integrará el conocimiento técnico de AR+I con la orientación estratégica y los datos de que dispone el ministerio, de forma que AR+I se encargará de definir indicadores objetivables sobre la inserción laboral y la rotación de alumnos, así como elaborar informes periódicos y, si es necesario, estudios específicos para recoger información.

Con esta alianza, el ministerio da un paso adelante en la modernización del sistema educativo, apostando por un modelo de toma de decisiones basado en la evidencia científica y los datos reales.

La colaboración con AR+I permite sumar esfuerzos y unificar la experiencia técnica con la visión institucional, consolidando un entorno de trabajo pionero que ayudará a anticipar el futuro de la enseñanza profesional en Andorra.