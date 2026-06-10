Andorra destina 21,6 millones a comprar edificios para ganar 150 pisos más en el parque público

El ministro portavoz, Guillem Casal, y la ministra de Vivienda, Conxita Marsol. - SFGA / CESTEVE

El Gobierno activa un concurso al que los privados podrán presentarse hasta el 30 de junio

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha previsto una partida de 21,6 millones de euros para poder comprar edificios y ganar 150 pisos más para el parque público de alquiler asequible.

La compra se articulará a través de la convocatoria de un concurso público que ha aprobado este miércoles el consejo de ministros, según ha informado el ejecutivo en un comunicado.

El concurso prevé la adquisición de edificios plurifamiliares o de uso hotelero -tanto existentes como en construcción- para destinarlos a vivienda una vez rehabilitados, si es necesario.

La ministra de Vivienda, Conxita Marsol, ha defendido que dicha convocatoria representa "un salto cualitativo" en la política de vivienda, destacando que la compra de edificios permite actuar con más rapidez que la promoción de nueva construcción y ofrecer soluciones inmediatas a las necesidades detectadas.

La voluntad del ejecutivo es llegar a las 650 viviendas de alquiler asequible -a finales de 2027 está previsto disponer de 500- y avanzar hacia un modelo con más peso del sector público en la oferta residencial.

La ministra ha detallado que el concurso se desarrollará en régimen de concurrencia pública y con criterios de valoración que combinan precio y calidad, teniendo en cuenta factores con el coste de adquisición, el estado de conservación, el número de viviendas, la proximidad a los servicios o la posibilidad de entrar a vivir en plazos cortos.

En cuanto al calendario, las ofertas se podrán presentar entre el 15 y el 30 de junio y el proceso de desarrollará en dos fases: una primera de admisión de candidaturas y tasación de los inmuebles, y una segunda de presentación de ofertas económicas.