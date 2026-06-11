Andorra detiene a un empresario presuntamente vinculado al tráfico de drogas

Miembros de los tres cuerpos policiales que han intervenido durante la operación - POLICIA D'ANDORRA

Residente en Andorra, regentaba una empresa de transportes y lo buscaban España y Francia

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS)

La Policía de Andorra detuvo este martes al responsable de una empresa de transportes presuntamente vinculado con el tráfico de drogas y buscado por España y Francia.

Según se detalla en un comunicado, el arresto se llevó a cabo en el marco de una operación judicial internacional que se ha coordinado con la Guardia Civil, el grupo de estupefacientes de la sección de investigación de la Gendarmerie nationale en Burdeos y la OFAST (Oficina Antidroga francesa).

Se trata de un hombre de 37 años, residente en Andorra, al que se acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y de un delito contra el orden público por pertenecer a una banda organizada.

La investigación empezó a finales de diciembre, a raíz de la activación de una comisión rogatoria internacional después de que la Gendarmerie y la Guardia Civil interceptaran, en agosto de 2025 en Burdeos, un camión procedente de España con 1.300 kilos de cocaína.

A partir de la detención del conductor, se descubrió que el responsable de la empresa de transportes, detenido este martes, sería quien organizaba la distribución de la droga y, por tanto, estaba vinculado a una red organizada de tráfico de estupefacientes a escala internacional.

El hombre habría organizado la logística de la empresa --con sede en España- desde el Principado de Andorra, transportando estupefacientes desde la Península Ibérica hacia otros países europeos sin pasar por Andorra.

Después de una intensa investigación de los especialistas del Área de Policía Judicial e Investigación Criminal en cooperación con los expertos de los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas y francesas para comprobar los movimientos del empresario y su relación con el tráfico de drogas, Francia pidió su detención esta semana a través de Interpol.

De hecho, la justicia francesa también acusa al ahora detenido de un delito contra la Administración de Justicia por blanqueo.

DECOMISO

Durante el registro en el domicilio del detenido, que se efectuó a última hora del mismo martes, se decomisaron dispositivos electrónicos, relojes de gama alta, una tarjeta vinculada a una cuenta de criptomonedas y cerca de 5.000 euros en efectivo.

De forma simultánea, la Guardia Civil, junto con efectivos de la Gendarmería y la OFAST, llevó a cabo otros registros en Zaragoza en los que se localizaron 3 kilos de marihuana, 20.000 euros en efectivo, otro reloj de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación.

La investigación del caso continúa abierta y bajo secreto de sumario.