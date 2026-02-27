Andorra y España refuerzan la colaboración en transformación digital con un nuevo protocolo

Los ministros Marc Rossell y Óscar López durante su encuentro el pasado mes de enero. - GOBIERNO DE ANDORRA

El acuerdo es fruto de una reunión mantenida en enero entre los dos ministros de la materia

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra y el de España han reforzado su colaboración en transformación digital con la firma de un nuevo protocolo de entendimiento.

Según ha informado el Gobierno andorrano en una nota de prensa, la firma supone un "paso estratégico" que consolida la alianza entre ambos países en un ámbito clave para el desarrollo económico y social.

El acuerdo es fruto de la reunión mantenida durante el mes de enero en Madrid entre el ministro de Función Pública y Transformación Digital andorrano, Marc Rossell, y su homólogo español, Óscar López.

En dicho encuentro se sentaron las bases para avanzar hacia el reconocimiento de la cartera digital y se puso de manifiesto el interés compartido de reforzar las líneas de cooperación entre los dos países en el ámbito de la transformación digital.

El nuevo protocolo refuerza las "estrechas" relaciones bilaterales existentes y la voluntad compartida de avanzar hacia sociedades más innovadoras, seguras y eficientes y se considera un salto cualitativo para Andorra.

ESPAÑA, REFERENTE EN POLÍTICAS DIGITALES

Contar con España --un país que se considera referente en políticas digitales, ciberseguridad y despliegue de servicios públicos innovadores-- supone un impulso determinado para acelerar y reforzar las transformaciones que Andorra está llevando a cabo.

El acuerdo también se alinea con la voluntad de ambas partes de fortalecer la cooperación tecnológica, especialmente en ámbitos como la identidad digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la interoperabilidad de datos, las competencias digitales, la salud digital y el apoyo a la digitalización de las empresas.

DETALLES DEL DOCUMENTO

Entrando al detalle, el acuerdo fija objetivos claros y líneas de cooperación prioritarias, entre las que destacan el despliegue y consolidación de la administración digital y el gobierno electrónico o el intercambio de conocimiento en identidad digital, carteras digitales y certificados electrónicos.

También se incluyen la cooperación en ciberseguridad y protección de datos, el impulso del uso de la inteligencia artificial --incluyendo la infraestructura ALIA-- o el fomento de las competencias digitales, en especial, la protección del menor.

Finalmente, el protocolo permite establecer programas de trabajo anuales, abrir la participación a instituciones públicas y privadas y promover el intercambio de conocimiento y experiencias entre los dos territorios.