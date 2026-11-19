Mònica Bonell (segunda por la izquierda) en el Consell General este jueves - CONSELL GENERAL / EDUARD COMELLAS

El trabajo se llevará a cabo entre 2027 y 2028 y deberá aportar información para posteriores campañas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra impulsará entre 2027 y 2028 un estudio para saber con exactitud cuál es el uso y el conocimiento del catalán entre la población escolar del país.

Lo ha anunciado la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durante la sesión de preguntas al Gobierno que se ha celebrado este jueves en el Consell General (Parlamento), a raíz de una cuestión formulada por la consellera general (diputada) del Partit Socialdemòcrata Susana Vela, sobre los resultados de la última encuesta de usos lingüísticos.

Bonell ha indicado que la voluntad es conocer cuál es la realidad de la lengua oficial entre los escolares con la idea de poder "orientar una campaña posterior" para fomentar el uso del catalán.

La ministra ha reconocido que la última encuesta muestra que hay ámbitos en que la transmisión intergeneracional y la consideración de la lengua propia continúa siendo positiva, pero hay otros en que los datos "obligan a trabajar y reforzar las acciones" donde sea necesario.

En este sentido, ha detallado que se trabaja en una campaña específica en el comercio, pero también en acciones a más largo plazo, que sería el citado estudio entre la población escolar.

En paralelo, Bonell también ha defendido que la actual oferta formativa para aprender catalán "es suficiente", recordando que el pasado mes de septiembre se inscribieron 1.558 personas y que las 400 que quedaron fuera de los cursos, se han recolocado en opciones alternativas.

En cuanto a los exámenes, ha indicado que en las convocatorias ordinarias no existe límite de inscripciones, pero que el Gobierno ha realizado convocatorias extraordinarias porque la gente que tenía que examinarse, especialmente de los niveles A1 y A2, y no se había organizado con la suficiente antelación.