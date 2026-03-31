Andorra inicia la campaña de declaración del IRPF, en la que prevé recaudar 39 millones

El ministro de Finanzas, Ramon Lladós, durante la presentación de la campaña. - GOVERN D'ANDORRA

Se incorporan más reducciones para facilitar el acceso a la vivienda

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

Andorra dará inicio este miércoles a la campaña de declaración del IRPF, que se alargará hasta el 30 de setiembre, y en la que prevé recaudar 39 millones de euros.

Según informa el Gobierno en un comunicado, el departamento de Tributos y Fronteras ha emitido un total de 54.480 propuestas de liquidación, y se estima que serán 29.000 las personas que presenten la declaración.

De todas las propuestas emitidas, 30.584 son de resultado cero, 18.466 tienen resultado a pagar y 5.430 tienen resultado a devolver, a la vez que se prevé que más de un 85% de las declaraciones sean electrónicas.

El ejecutivo detalla que en total, en concepto de IRPF, se prevé recaudar más de 93 millones de euros, teniendo en cuenta las retenciones mensuales o trimestrales de las rentas del trabajo, de las retenciones trimestrales del capital mobiliario, pago a cuenta que hacen los empresarios y el pago a cuenta de las transmisiones inmobiliarias.

En setiembre, que es el último mes para hacer la declaración, se presentan más del 60% de las declaraciones, por lo que el departamento anima a los residentes a anticiparse y no esperar hasta el último momento para hacer la declaración del IRPF, sobretodo quien lo haga de forma presencial.

En el ejercicio 2025 se han previstos nuevas reducciones, especialmente en materia de vivienda, con la voluntad de facilitar el acceso a una vivienda digna, incrementar el alquiler a precio asequible y dar apoyo a las familias.

NUEVAS REDUCCIONES

Se incrementa la reducción para la adquisición de una vivienda habitual y permanente, que pasa de 1.000 a 5.000 euros anuales, o las personas arrendadoras que alquilen los inmuebles a precio asequible pueden beneficiarse de una reducción fiscal de hasta 5.000 euros.

Respecto a los hijos a cargo menores de 25 años y con ingresos inferiores o iguales al salario mínimo, la reducción aumenta de 750 a 1.000 euros por hijo y, además, se introduce una reducción de máximo 300 euros para el pago de matrículas de estudios superiores a descendentes, a repartir igualmente entre las persones que tienen derecho a dicha reducción.

También se amplía la reducción para ascendentes a cargo mayores de 65 años, que pasa de 750 a 1.000 euros, siempre que la persona a cargo no perciba unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.