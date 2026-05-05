Los tres ministros durante la rueda de prensa. - SFGA - CESTEVE

Andorra invertirá 35 millones suplementarios para ampliar el parque público de vivienda

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra destinará este año 35 millones suplementarios a ampliar el parque público de viviendas de alquiler a precio asequible.

La medida forma parte de un paquete de inversión global de 40,15 millones que también prevé destinar 5,15 millones a reforzar el hospital de Nostra Senyora de Meritxell, informa el ejecutivo en un comunicado.

Para llevar a cabo dichas inversiones, el Gobierno ha presentado este martes el proyecto de ley de modificación de la ley de sostenibilidad de las finanzas públicas y de estabilidad presupuestaria y fiscal y de aprobación de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito.

Los cambios normativos permitirán destinar recursos procedentes del superávit del ejercicio 2025, que llegó a 88 millones, a inversiones de alto interés público, han detallado el ministro de Finanzas, Ramon Lladós, la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, y la ministra de Sanidad, Helena Mas.

En el ámbito de la vivienda, el proyecto de ley prevé destinar 35 millones a incrementar el parque público con el objetivo de dar respuesta a la demanda residencial y garantizar el acceso a una vivienda digna a precio asequible.

Las inversiones incluyen la adquisición de terrenos por un importe de 6,4 millones, de edificios sin uso para convertirlos en viviendas con una dotación de 21,6 millones, la construcción de edificios en parcelas de titularidad pública por valor de 6 millones y la elaboración de proyectos constructivos con una partida de un millón.

Hasta ahora, gracias a las actuaciones ya ejecutadas con una inversión que supera los 108 millones, el Gobierno dispondrá de casi 500 viviendas distribuidas por todas las parroquias (municipios).

INVERSIONES EN EL HOSPITAL

En relación con el sistema sanitario, se prevé un total de 5,15 millones para equipar el hospital con tecnología puntera y adecuar sus instalaciones.

Concretamente, el crédito cubrirá los gastos de 2 millones para la compra de un robot quirúrgico de alta precisión, que permitirá la modernización tecnológica, la mejora de la calidad asistencial, la atención centrada en el paciente y el refuerzo de la capacidad resolutiva del sistema sanitario andorrano.

También se ha previsto una partida de 2,4 millones para la adecuación e instalación de una máquina de resonancia magnética nuclear de última generación, un equipo que actualmente solo está disponible en los centros de gestión privada convencionados con la Caja Andorrana de la Seguridad Social.

Finalmente, se ha añadido una partida suplementaria para mejorar la infraestructura del helipuerto del hospital (750.000 euros), adaptándola a los estándares internacionales, incorporando actuaciones adicionales no previstas en el proyecto actual del SAAS para mejorar la zona.