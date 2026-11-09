Andorra participará en el Foro de París para abordar la cooperación internacional este martes

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ANDORRA

Espot intervendrá en una mesa redonda que tratará sobre el cambio climático

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno, Xavier Espot, participará en el Foro de París sobre la Paz, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, representantes de organizaciones internacionales, empresas, organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil de todo el mundo que tiene lugar este martes 10 de noviembre.

La edición de este año se celebra bajo el lema 'De la soberanía a la cooperación' y aborda, entre otros ámbitos, la acción climática, la transformación digital, la protección de la infancia, la lucha contra las desigualdades y la respuesta ante las crisis sanitarias, informa el Gobierno en un comunicado este lunes.

En este marco, Espot intervendrá por la tarde en el Palacio de Chaillot de París en la mesa redonda 'Ante la emergencia climática: qué puede conseguir la cooperación?', dedicada a analizar cómo la cooperación internacional puede contribuir a acelerar la respuesta ante el cambio climático.

La sesión estará moderada por la investigadora y experta en política global Minh-Thu Pham y también contará con la participación de la exministra de Asuntos Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa y del Premio Nobel de Ciencias Económicas de 2019 Abhijit Banerjee.

Creado en 2018, el Foro tiene como objetivo reforzar el multilateralismo y avanzar hacia una mejor gobernanza global, fomentando la cooperación transfronteriza y la búsqueda de soluciones concretas para los grandes retos compartidos.