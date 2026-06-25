Andorra pide a Catalunya que sus deportistas puedan acceder al CAR de Sant Cugat (Barcelona)

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Andorra, Mònica Bonell, con el conseller de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez - SFGA/JAVILADOT

El conseller Álvarez visita con Bonell las instalaciones del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Andorra, Mònica Bonell, ha reclamado al conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, que los deportistas del Principado puedan acceder al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La petición la ha hecho durante la visita que Álvarez ha realizado este jueves a Andorra, durante la cual ha podido conocer las instalaciones del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) y que debe servir para reforzar la cooperación bilateral entre Andorra y Catalunya en el ámbito deportivo, informa el Ejecutivo andorrano en un comunicado.

Concretamente, Andorra querría formalizar un convenio de colaboración para que, previa coordinación con las federaciones deportivas correspondientes, los deportistas del país puedan utilizar los principales servicios del CAR "en igualdad de condiciones y oportunidades que los de las selecciones española y catalana".

Igualmente, dicho acuerdo también debería permitir que los deportistas catalanes pudieran usar las instalaciones del CTEO.

Bonell ha explicado la voluntad es retomar un convenio que se inició en 2020 y que el objetivo es que los deportistas andorranos puedan competir y prepararse "en las mismas condiciones que sus homólogos".

Por su parte, Álvarez ha defendido que el alto rendimiento "es un punto muy importante para la Generalitat" y que, precisamente, este año tienen la voluntad de cambiar el decreto que lo regula, por lo que si prospera el acuerdo con Andorra, los deportistas del Principado podrán beneficiarse de las prestaciones del CAR.

La propuesta se enmarca en la voluntad de consolidar y ampliar las vías de colaboración existentes, así como favorecer el desarrollo del deporte de alto nivel andorrano, garantizando un acceso más competitivo a unas instalaciones de referencia y a servicios de alto rendimiento.