Andorra pone en marcha un calendario de vacunación para adultos de forma gratuita

Un instante de la rueda de prensa de presentación del calendario de vacunación. - SFGA / JAVILADOT

Se quieren conseguir coberturas de vacunación alta para un mejor control de las enfermedades

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Sanidad andorrano ha presentado este martes el calendario de vacunación para las personas adultas que permitirá una administración gratuita en los centros de atención primaria.

Según ha detallado la ministra de Sanidad, Helena Mas, el objetivo es "armonizar" las vacunaciones, que hasta ahora se administraban bajo prescripción médica, con cobertura de la CASS y a través de la fórmula del copago.

Mas ha resaltado que "damos un paso más" en la protección de la salud pública poniendo a disposición de la ciudadanía un conjunto de vacunas de forma gratuita, aumentado la protección individual y la inmunidad de grupo para prevenir la enfermedad, evitar la transmisión y proteger a toda la población.

Concretamente, para las personas de 40 años se ha previsto la administración de una dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina acelular del adulto (dTpa).

A los 65 años se administrará una dosis de la dTPa, dos dosis de la vacuna contra el herpes zóster y una dosis de la vacuna contra la pneumococ, mientras que a los 80 años se pinchará la vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS).

En el caso de las embarazadas, priorizando la protección madre-hijo, se ha previsto la administración de una dosis de la vacuna dTpa que se recomienda en cada embarazo entre las semanas 27 y 36 de gestación.

Finalmente, para la población en general mayor de 18 años que no se hayan vacunado o no tengan inmunidad podrán recibir dos dosis de la vacuna contra la varicela, tres dosis de la vacuna contra la difteria y el tétanos, dos dosis de la triple vírica y tres dosis de la del hepatitis B.