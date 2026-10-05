Andorra prescinde de las tablets en las aulas de primaria del sistema educativo andorrano

Xavier Campuzano durante la rueda de prensa de este lunes. - SFGA / CESTEVE

La decisión se toma después de que una auditoría confirmara fallos en la seguridad de los dispositivos

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Educación de Andorra ha decidido no volver a utilizar tablets -concretamente iPads- en las aulas de primaria del sistema educativo andorrano.

La decisión se ha adoptado una vez recibidos los resultados de una auditoría encargada en junio -después de que un alumno accediese a contenido de carácter sexual en clase- y de que se haya constatado que el tipo de dispositivo usado no dispone de todas las garantías de seguridad para evitar que este tipo de incidentes se repita, informa el Gobierno en un comunicado este lunes.

Según ha explicado el director del departamento de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación Tecnológica, Xavier Campuzano, el estudio ha confirmado que los mecanismos de filtraje de la red educativa funcionan "correctamente" dentro de su perímetro.

Ahora bien, se han identificado riesgos cuando se pierde el control del dispositivo o de la conectividad, hecho que evidencia la necesidad de avanzar hacia un modelo con "más garantías de supervisión y control".

Desde el Gobierno se defiende que la decisión de retirar los iPads y sustituirlos por ordenadores no representa un retroceso en la transformación digital, sino que es una apuesta por un modelo "más maduro, más seguro y con una supervisión efectiva" de los entornos de aprendizaje.

Más allá de la respuesta técnica, la decisión se inscribe en una reflexión internacional cada vez más presente sobre el uso de la tecnología en las primeras etapas educativas y que ha llevado a varios países europeos a revisar sus modelos de digitalización para asegurar que la innovación tecnológica contribuye realmente a mejorar los aprendizajes y el bienestar de los alumnos.

En este contexto, Andorra ha adoptado una decisión propia, basada en la "evidencia, la seguridad y la calidad pedagógica" y el ministerio defiende que la innovación educativa no se mide por el número de pantallas presentes en las aulas, sino por la capacidad de cada herramienta de generar valor educativo, favorecer el aprendizaje y garantizar entornos seguros para los alumnos.