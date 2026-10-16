Andorra presenta una diagnosis de los efectos del cambio climático en el sector turístico

Presentación del estudio elaborado por Andorra Recerca + Innovació (AR+I) - JAVILADOT / SFGA

A partir de ahora se abrirá una fase de trabajo para definir medidas de adaptación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha presentado este viernes a los representantes del sector turístico del país los resultados de la diagnosis de los riesgos y vulnerabilidades asociados al cambio climático.

El estudio, elaborado conjuntamente con Andorra Recerca + Innovació (AR+I), permite disponer de un análisis específico de los principales impactos que pueden afectar al turismo andorrano y constituye la base para avanzar hacia la definición de medidas de adaptación, informa el Ejecutivo en un comunicado.

El secretario de Estado de Transición Energética, Transporte y Movilidad, David Forné, ha señalado que el futuro del turismo andorrano pasa por transformar "los retos en oportunidades".

Así, bajo su punto de vista, el trabajo permite avanzar con rigor y conocimiento, de la mano del sector, para reforzar aquello que hace único al Principado como país de montaña y continuar construyendo un destino "innovador, sostenible y competitivo" para las generaciones futuras.

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA

Los resultados evidencian la importancia de continuar reforzando la competitividad de las estaciones de montaña, impulsar la diversificación de la oferta turística, preservar los ecosistemas y adaptar el destino a los nuevos escenarios climáticos para mantener el liderazgo de Andorra como destino de montaña durante todo el año.

La presentación se ha complementado con un taller participativo con los principales actores del sector turístico, una sesión que marca la última fase de trabajo y que tiene como objetivo contrastar la diagnosis con la realidad del sector, recoger aportaciones de diferentes agentes implicados e identificar conjuntamente las actuaciones prioritarias que deben conformar una hoja de ruta futura de adaptación del turismo a los efectos del cambio climático.

El trabajo se enmarca en el despliegue de la Ley de impulso de la transición energética y del cambio climático (LITECC), que pide al Gobierno el análisis de los impactos y de las vulnerabilidades del cambio climático en cuatro sectores prioritarios: el turismo, el sector primario, la salud y la energía.