Andorra presenta su presupuesto "más ambicioso" para 2027 con 834 millones en gastos

El ministro andorrano Ramon Lladós entrega el proyecto de presupuesto al síndic general, Carles Ensenyat, para su entrada a trámite parlamentario - CONSELL GENERAL / EDUARD COMELLAS

El Gobierno planifica unos ingresos de 791 millones, lo que conlleva un déficit de 43 millones

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha entrado este jueves a trámite parlamentario el proyecto de ley del presupuesto para el año 2027 que, según el Ejecutivo, es el "más ambicioso" hecho hasta ahora y prevé unos gastos de 834 millones de euros y unos ingresos de 791, lo que conlleva un resultado negativo de 43 millones.

Se trata del último presupuesto de la actual legislatura y, según el ministro de Finanzas, Ramon Lladós, el proyecto mantiene el compromiso con una "gestión prudente" de los recursos públicos, consolidando la trayectoria de reducción del endeudamiento y el equilibrio financiero conseguido durante los últimos ejercicios, informa el Ejecutivo en un comunicado.

En cuanto a los ingresos, crecen un 11,5% respecto a 2026 y se ven impulsados por el crecimiento de los impuestos directos, que llegan a los 300 millones (+17%), mientras que los impuestos indirectos llegan a los 387 millones (+5,7%).

VIVIENDA, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Respecto a los gastos e inversiones, se prevé un crecimiento del 11,2% respecto a 2026, y destacan las inversiones destinadas a políticas de vivienda (29,5 millones) o los 130 millones que se destinarán a sanidad.

En educación se ha presupuestado un total de 100 millones y se mantienen las mejoras en varios centros educativos, la ampliación de las dependencias de la Universidad de Andorra y la futura residencia universitaria de Sant Julià de Lòria.

Lladós también ha explicado que en infraestructuras viarias se prevé una inversión de 23,5 millones destinados a la finalización de los tres proyectos prioritarios marcados para esta legislatura: el túnel de Rocafort en Sant Julià, la variante de la Massana-Ordino y la ampliación de la CG2 en la zona de la Trava de Canillo.

El ministro ha destacado que se llegará al final de la legislatura con las tres grandes infraestructuras nacionales presupuestadas y liquidadas en su totalidad, de forma que el nuevo Gobierno no deberá asumir deudas en este sentido.

TRANSPORTES E INNOVACIÓN

La partida destinada a transportes incluye 5,1 millones para reforzar la conectividad aérea del país a través del helipuerto y el aeropuerto de Andorra-la Seu, además de 12,3 millones que van a cubrir la gratuidad del transporte público y los estudios de transporte segregado.

También se mantiene la inversión en innovación, investigación, desarrollo tecnológico y diversificación económica, con 11,8 millones dirigidos a convertir Andorra en un territorio capaz de atraer y generar actividad "de alto valor añadido".

En relación con el ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, destacan 4,3 millones en ayudas para el sector agrícola y ganadero, 1,2 millones para el centro de recría de la raza bruna y un millón para la protección del territorio a través del nuevo parque natural nacional de los valles de Ordino y Canillo.

Finalmente, en cultura y deportes, las subvenciones culturales y a Museand aumentan hasta los 2,5 millones, mientras que las ayudas a las federaciones deportivas y a los clubes del país se incrementan hasta los 5,8 millones.