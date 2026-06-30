Andorra prevé la entrada de más de un millón de vehículos durante los meses de verano

El director de Energía y Transportes del Área de Movilidad del Gobierno de Andorra, Carles Miquel, al lado de la pantalla, durante la presentación del dispositivo de Movilidad para el verano. - SFGA / JAVILADOT

El Área de Movilidad activa un dispositivo especial de tráfico del 6 de julio al 13 de septiembre

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 30 (EUROPA PRESS).

El Área de Movilidad del Gobierno de Andorra prevé la entrada de 1.032.000 vehículos durante los meses de verano, según ha informado este martes el director de Energía y Transportes, Carles Miquel.

Concretamente, se prevén cerca de 390.000 entradas durante el mes de julio, 470.000 en agosto y 172.000 durante los primeros 15 días de setiembre, con momentos puntos diarios que pueden llegar a los 17.000 vehículos, especialmente los fines de semana y festivos de agosto.

Miquel ha detallado que las cifras son similares a las registradas el año pasado porque la tendencia que se ha detectado en cuanto a la entrada de vehículos en el país es de "estabilidad".

Para prevenir accidentes y garantizar la movilidad durante un período de elevada intensidad de circulación, el director también ha anunciado la activación de un dispositivo especial de tráfico entre el 6 de julio y el 13 de setiembre.

Concretamente, se implantará un doble carril en la frontera hispano-andorrana, así como en tramos internos de Sant Julià y Andorra la Vella, para facilitar tanto la entrada de vehículos por las mañanas, como la salida por las tardes.

Miquel ha explicado que las horas de más afluencia se han previsto entre las 10 y las 14.30 horas en el caso de la frontera sur, y de las 9 a las 12.30 horas en la norte, mientras que para salir la mayor actividad está prevista entre las 16 y las 20 horas si se quiere salir por España y de las 14 a las 19 horas si se sale por Francia.

En este contexto, el Gobierno también refuerza la campaña #Salvavides, que da continuidad a la iniciada el año pasado y que pone el foco en la responsabilidad individual y en las decisiones cotidianas que contribuyen a reducir la siniestralidad y avanzar hacía una movilidad con cero víctimas.