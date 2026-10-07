Andorra reafirma su compromiso con la OSCE coincidiendo con el 30 aniversario de su adhesión

Sesión inaugural de la 24 sesión de otoño de la OSCEPA. - EDUARD COMELLAS - CONSELL GENERAL

El Principado acoge la sesión de otoño de la asamblea parlamentaria del organismo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

Andorra ha reafirmado este miércoles su compromiso con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) coincidiendo con el 30 aniversario de la adhesión del Principado a este organismo internacional.

Así se lo han trasladado el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, al secretario general de la OSCE, Feridun Hadi Sinirlioglu, en la reunión de trabajo que han mantenido, informa el ejecutivo en un comunicado.

El encuentro ha servido para poner en valor las tres décadas de participación activa del Principado en la OSCE y para reafirmar el compromiso del país con el multilateralismo, el diálogo y la cooperación internacional.

En la reunión también se han abordado temas importantes que afronta la OSCE, como la guerra en Ucrania, y Espot le ha reiterado el posicionamiento del Principado en la defensa del papel de la organización como espacio imprescindible de diálogo, prevención de conflictos y cooperación multilateral.

La visita del secretario general de la OSCE ha coincidido con la celebración en Andorra de la 24 sesión de otoño de la asamblea parlamentaria del organismo (OSCEPA), que según ha informado el Consell General en un comunicado, ha servido para destacar el papel de los pequeños Estados en el fortalecimiento de la cooperación multilateral.

El síndic general (presidente del Parlamento), Carles Ensenyat, ha señalado que ni la dimensión territorial ni la población deberían determinar "el peso de una voz o la capacidad de contribuir al bien común".

Por su parte, el presidente de la OSCEPA, Pere Joan Pons, ha explicado que el diálogo "no puede convertirse en una palabra vacía" y que debe servir para prevenir conflictos, defender los propios principios y, sobre todo, mejorar la vida de las personas.