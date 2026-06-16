Andorra refuerza la convivencia viaria con la campaña 'El respeto va sobre ruedas'

David Forné durante la rueda de prensa de presentación de la campaña - SFGA / JAVILADOT

La acción recuerda que la empatía y la prudencia son claves para garantizar la seguridad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha presentado este martes la campaña 'El respeto va sobre ruedas' con el objetivo de reforzar la convivencia viaria entre ciclistas y conductores.

Según informa el ejecutivo en un comunicado, con el nuevo eslogan, se quiere recordar que el respeto, la empatía y la prudencia son elementos clave para garantizar la seguridad de todo el mundo.

La acción forma parte de la campaña 'Andorra Territori Ciclista', que se lleva a cabo en el país desde 2018 y que busca promover una movilidad más segura, responsable y respetuosa.

El secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, ha destacado que la convivencia en la carretera es una responsabilidad colectiva y que la voluntad del Principado es "ser un referente" de convivencia, seguridad viaria y movilidad sostenible.

A la vez, Forné ha recordado que la seguridad no depende solo de las normas y ha señalado que "no es suficiente pedir respeto", sino que este debe ir acompañado de infraestructuras creadas por la administración que faciliten dicha convivencia.

La campaña se lleva a cabo a través de cinco cápsulas audiovisuales que tratan situaciones cotidianas de la circulación y muestran simultáneamente la visión del ciclista y la del conductor, destacando una misma realidad compartida y promoviendo una mirada empática y consciente.

Se difundirá de junio a octubre de 2026 a través de los canales digitales del Área de Movilidad, con adaptación a varios formatos para ampliar su alcance.