Andorra reivindica la cooperación iberoamericana como herramienta para afrontar retos globales

Tor durante la participación en la Cumbre Iberoamericana - GOVERN D'ANDORRA

Imma Tor participa en la reunión de cancilleres de la 30 Cumbre Iberoamericana

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha reivindicado este miércoles en la reunión ministerial de la 30 Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, la cooperación y el diálogo multilateral como herramientas esenciales para dar respuestas compartidas a los principales retos globales.

Durante su intervención, Tor ha destacado que ante un contexto internacional marcado por las transformaciones profundas, una incertidumbre creciente y retos que trascienden las fronteras, la cooperación entre países iberoamericanos es más necesaria que nunca.

En este sentido, ha remarcado que la capacidad para avanzar "es mucho más grande" cuando se comparten conocimientos y responsabilidades.

SOLUCIONES CONCRETAS

Igualmente, ha subrayado que Andorra considera el espacio iberoamericano "una oportunidad" para hacer frente a dichos desafíos y ha celebrado la adopción de la Estrategia de la Cooperación Iberoamericana como una muestra del compromiso de los países miembros para continuar trabajando conjuntamente y ofrecer soluciones concretas a las preocupaciones de la ciudadanía.

Tor también ha destacado los resultados conseguidos durante los dos años de trabajos preparatorios de la Cumbre, que han permitido transformar el diálogo y el compromiso político en nuevos instrumentos de acción coordinada.

La ministra también ha recordado el papel activo de Andorra en el Programa Iberoamericano de Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible, impulsado durante la Cumbre celebrada en Andorra en 2021.

El objetivo es promover una ciudadanía más consciente de los desafíos globales y más comprometida con el desarrollo sostenible y el bien común.

REFORZAR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La ministra de Asuntos Exteriores ha defendido que la cooperación entre los países iberoamericanos debe ir más allá de la misma comunidad y contribuir a reforzar su presencia y la capacidad de influencia internacional.

Tor ha afirmado que los países miembros tienen que ser capaces de proyectarse al exterior, abrirse al mundo y, siempre que sea posible, "hablar con una sola voz".

En este sentido, la ministra ha valorado la incorporación de Angola, la India y Turquía como nuevos estados observadores asociados, así como de la Asociación de Estados del Caribe como observador consultivo, un paso que contribuye a ampliar la proyección exterior de la Comunidad Iberoamericana.

Según la ministra, cuando los 22 países iberoamericanos actúan conjuntamente, su voz "gana visibilidad, fuerza y capacidad de influencia", sin renunciar a la diversidad de cada país.

Finalmente, la ministra también ha reafirmado el compromiso firme y el apoyo de Andorra a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a la futura presidencia de Honduras, y ha subrayado el liderazgo de España en la organización de los trabajos de la 30 Cumbre Iberoamericana.