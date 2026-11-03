Andorra reivindica una IA respetuosa con "los derechos humanos y al servicio de las personas"

La ministra Tor durante la inauguración de la Conferencia - SFGA / JAVILADOT

Lo ha dicho la ministra Imma Tor en la inauguración de la Conferencia del Consejo de Europa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha reivindicado la necesidad de que la inteligencia artificial (IA) esté "al servicio de las personas y sea respetuosa con los valores democráticos, los derechos humanos y el diálogo multilateral".

Tor lo ha dicho durante la intervención que ha hecho para inaugurar la Conferencia del Consejo de Europa en Andorra sobre el diálogo intercultural, la educación y una IA inclusiva, que se celebra este martes y miércoles, informa el Gobierno en un comunicado.

De hecho, ha centrado su intervención en los retos que plantea el desarrollo de la IA, indicando que dicha tecnología abre grandes oportunidades en ámbitos como la educación, la sanidad, la investigación, la economía, las relaciones internacionales y la diplomacia.

A su vez, ha señalado que es una tecnología que también conlleva riesgos vinculados a la desinformación, la manipulación y la discriminación.

En este contexto, ha subrayado especialmente el papel de la educación para preparar a las nuevas generaciones ante los cambios tecnológicos, asegurando que no es suficiente aprender a utilizar las herramientas digitales, sino que también hay que aprender a comprender su funcionamiento, conocer sus límites y "cuestionar la información que producen".

Tor ha recordado el compromiso de Andorra en este ámbito, tanto a través de su contribución al marco de referencia de las competencias para una cultura de la democracia del Consejo de Europa, como, más recientemente, con el plan integral para el buen uso de la tecnología en la educación, impulsado por el ministerio de Educación.

Finalmente, ha remarcado que el reto común es conseguir que las sociedades digitales de mañana sean también sociedades de "confianza, de diálogo y de responsabilidad", asegurando que ninguna tecnología sustituirá la responsabilidad de pensar, el coraje de dialogar y la voluntad de reconocer en el otro a un igual en dignidad y derechos.

ESPACIO DE DIÁLOGO

La ministra también ha destacado la vocación del Principado como espacio de diálogo y entendimiento y ha recordado que, por su historia, su diversidad cultural y su plurilingüismo, Andorra ha hecho del diálogo y el compromiso "componentes esenciales de su identidad".

A la vez, ha señalado la responsabilidad que asume el país después de que, desde mayo, ejerza, a través del embajador Andreu Jordi, la presidencia del Centro Norte-Sur, tras 13 años de apoyo a las actividades del organismo.

En este sentido, ha reafirmado la voluntad de fortalecer vínculos, favorecer la escucha mutua y promover una cooperación basada en los valores del Consejo de Europa, "los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho".

La conferencia ha sido organizada por el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa en colaboración con el Gobierno y reúne a representantes y expertos de Europa, África y Oriente Medio para reflexionar sobre los retos de la IA desde la perspectiva de los derechos humanos, la diversidad cultural y los valores democráticos.