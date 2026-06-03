Andorra suma organizaciones empresariales y sindicales al Pacto de Estado para la UE

Un instante de la reunión del Pacto de Estado celebrada este miércoles - SFGA / CESTEVE

La ampliación busca reforzar la concertación política sobre el acuerdo de asociación

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

Representantes de la Unión Sindical de Andorra, de la Confederación Empresarial Andorrana, de la Cámara de Comercio, de la Empresa Familiar Andorra y del Consejo de Colegios Profesionales se han incorporado este miércoles como observadores al Pacto de Estado para el acuerdo de Asociación de Andorra con la Unión Europea (UE).

La ampliación de la composición del organismo se ha llevado a cabo a petición del partido extraparlamentario Socialdemocràcia i Progrés (SDP) y una vez finalizado el proceso negociador, informa el Gobierno en un comunicado.

El Gobierno considera que el proceso pasa por un momento en que es conveniente reforzar la concertación entre los actores políticos, económicos, profesionales y sociales, orientada principalmente a la información pública y al seguimiento de los trabajos en curso para preparar el país ante un escenario de acuerdo de asociación.

El jefe del ejecutivo, Xavier Espot, ha celebrado la entrada de dichas entidades al Pacto de Estado porque su participación permite ampliar la base de trabajo e incorporar de forma más directa la visión del tejido económico y social.

En este sentido, ha destacado la importancia que los agentes puedan trasladar al debate sus inquietudes, necesidades y propuestas vinculadas al acuerdo.

Por su parte, el presidente de la CEA, Gerard Cadena, como portavoz de los nuevos integrantes, ha valorado positivamente que se haya permitido su incorporación al Pacto y ha recordado que las organizaciones empresariales trabajan desde hace más de un año para defender una posición compartida.

Cadena también ha constatado una evolución progresiva del tejido empresarial hacia una mejor predisposición sobre el acuerdo, fruto del trabajo de explicación y seguimiento que se está llevando a cabo.