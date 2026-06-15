Andorra y el TERMCAT firman un convenio de colaboración para impulsar un vocabulario médico

Vista del edificio del Govern de Andorra - EUROPA PRESS

Incluirá unos 480 términos en catalán con equivalentes en castellano y francés

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El departamento de Política Lingüística del ministerio de Cultura del Gobierno de Andorra ha firmado un convenio de colaboración con el Consorcio del Centre de Terminologia TERMCAT para elaborar y publicar un vocabulario breve con la terminología de las especialidades médicas más frecuentes.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el objetivo del convenio es regular la colaboración entre ambas instituciones para crear una herramienta terminológica de referencia que contribuya a reforzar el uso del catalán en el ámbito sanitario y facilitar el acceso a terminología especializada de calidad.

El vocabulario incluirá cerca de 480 términos clasificados temáticamente en 23 especialidades médicas, además de un apartado de términos generales, e incorporará los equivalentes en castellano y en francés.

En virtud del convenio, el TERMCAT se compromete a elaborar el vocabulario, del que facilitará 400 ejemplares al ministerio de Cultura, y a editarlo en formato papel.

El ministerio, que aporta 7.000 euros al proyecto, revisará el contenido de la publicación y promoverá su difusión en el país para poner esta herramienta al alcance de profesionales y de la ciudadanía.

PROMOVER EL CATALÁN EN ESTE ÁMBITO

La distribución del vocabulario entre los profesionales de la salud también se enmarcará en la próxima campaña de política lingüística para promover el uso del catalán en este ámbito.

La iniciativa se inscribe en la voluntad compartida del ministerio de Cultura y del TERMCAT de promover el catalán como lengua de uso en todos los ámbitos del conocimiento y da continuidad a la línea de colaboración existente entre ambas instituciones en materia de terminología.