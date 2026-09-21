La Autoridad Financiera Andorrana (AFA) podrá acceder a mecanismos de liquidez del BCE

El ministro Ramon Lladós durante la rueda de prensa de este lunes - GOBIERNO DE ANDORRA

El Gobierno ha aprobado una modificación legislativa para permitirlo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley de la Autoridad Financiera Andorrana (AFA) y de la ley de creación de reservas internacionales y acceso a la asistencia urgente de liquidez para preparar el acceso a mecanismos de liquidez en euros del Banco Central Europeo (BCE).

Concretamente, la modificación permite preparar el acceso a la facilidad EUREP (Eurosystem repo facility for central banks) del Eurosistema, informa el Gobierno en un comunicado este lunes.

El ministro de Finanzas, Ramon Lladós, ha asegurado que el cambio legislativo y el posterior acceso al EUREP permitirá que el sistema financiero del país sea "mucho más competitivo y resiliente".

El proyecto de ley incorpora las habilitaciones necesarias para que la AFA pueda operar con el Eurosistema y con los bancos centrales de la zona euro.

Cabe recordar que Andorra utiliza el euro como moneda oficial en el marco del Acuerdo Monetario con la UE, pero no dispone de un banco central propio ni tiene acceso directo a los instrumentos ordinarios de política monetaria del Eurosistema.

MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA

La modificación prepara el marco jurídico para que la AFA pueda complementar los mecanismos internos existentes con fuentes externas de liquidez en euros, reforzando así la capacidad de respuesta ante eventuales necesidades del sistema financiero andorrano.

Para reforzar la capacidad de actuación frente a eventuales episodios de tensión financiera, en 2022 Andorra creó un mecanismo propio de asistencia urgente de liquidez, sustentado en reservas internacionales, si bien con la facilidad EUREP del BCE se considera que se puede avanzar un paso más.

POSIBILIDADES

La reforma permitirá a la AFA suscribir acuerdos con bancos centrales extranjeros, abrir allí cuentas y acceder a las infraestructuras necesarias para gestionar operaciones de liquidez.

También se podrán recibir y movilizar activos financieros de alta calidad aportados como garantía por las entidades bancarias andorranas y canalizar la liquidez obtenida hacia las entidades elegibles y solventes del Principado.

De esta forma la AFA dispondrá del marco jurídico necesario para canalizar fuentes externas de liquidez hacia el sistema bancario andorrano.

A la vez, la reforma mantiene la separación entre las reservas internacionales propias de Andorra y los recursos que se puedan obtener de bancos centrales extranjeros, y se mantiene el marco actual de reservas internacionales propias de la AFA establecidas en 250 millones de euros.