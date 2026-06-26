Catalunya y Andorra adoptan el nuevo plan de trabajo 2026-2030 para reforzar la cooperación

Espot e Illa reunidos - GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU CARBONELL

Espot e Illa lo oficializan en Barcelona junto al conseller Duch y la ministra Tor

BARCELONA/ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se han reunido este viernes en el Palau de la Generalitat para oficializar el nuevo plan de trabajo 2026-2030 con el fin de reforzar la cooperación entre ambos territorios.

El plan de trabajo fija y concreta los principales ámbitos de colaboración, que incluyen sectores estratégicos como los retos transfronterizos, la sanidad, las infraestructuras, el medio ambiente y la gestión de residuos, informan ambos gobiernos en sendos comunicados.

Además, incorpora nuevos ámbitos de cooperación como interior y seguridad pública, la lengua y la cultura, y los asuntos sociales, con el objetivo de profundizar en la cooperación institucional y dar respuesta a nuevas necesidades compartidas.

En movilidad e infraestructuras, ambas partes han coincidido en seguir mejorando la conectividad y el desarrollo del Aeropuerto de Andorra-la Seu d'Urgell, incluyendo cuestiones como la ampliación de horarios operativos y la eventual habilitación como punto de control internacional.

Igualmente, en la reunión de este viernes también se ha avanzado en el proceso para realizar el estudio del tranvía entre la Seu d'Urgell y Andorra.

En sanidad, han destacado la buena evolución de la cooperación sanitaria transfronteriza, con iniciativas como la renovación del convenio de transporte sanitario entre los servicios de emergencia y la colaboración en infraestructuras y servicios compartidos.

Entre las iniciativas destacadas, señalan el impulso de proyectos estructurantes como la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) para reforzar el espacio Andorra-Pirineos, así como el desarrollo de iniciativas en materia de cooperación económica.

Illa y Espot también han coincidido en la importancia de continuar avanzando en proyectos económicos transfronterizos, como la futura Zona Económica Especial de Organyà, y en reforzar la coordinación institucional para facilitar el desarrollo de dichas iniciativas con impacto en el territorio.

BALANCE Y NUEVOS ENCUENTROS

Durante la reunión, los dos han destacado el buen funcionamiento de los grupos de trabajo existentes, que han permitido impulsar proyectos concretos en ámbitos de interés compartido y generar beneficios tangibles para la ciudadanía de los dos territorios.

Igualmente, han destacado que el nuevo plan amplía su duración hasta los cuatro años, introduce un calendario de reuniones regular y refuerza la estructura técnica de los equipos para garantizar su continuidad.

INVITACIÓN A ANDORRA

La reunión de trabajo entre ambas delegaciones encabezada por Illa y Espot también ha contado con el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la ministra de Exteriores andorrana, Imma Tor.

Espot ha aprovechado el encuentro para invitar a Illa a viajar en octubre a Andorra para la inauguración de las segundas Jornadas de cooperación transfronteriza, seguidas de un Foro empresarial transfronterizo, que se organizan con el objetivo de impulsar empresarialmente la región pirenaica enclavada entre tres territorios.