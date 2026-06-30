Catalunya y Andorra colaborarán para promover la perspectiva de género en políticas públicas

La portavoz del Govern y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat y el Institut Andorrà de les Dones han firmado un memorando de entendimiento para promover la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.

El objetivo es promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y reforzar la cooperación institucional en actuaciones para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por razón de sexo, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El marco de cooperación permite también "reforzar la transferencia de conocimiento" entre los centros documentales especializados de ambas instituciones y promover la organización conjunta de jornadas, seminarios, encuentros y otras actividades.