Catalunya impulsa el estudio de un corredor tranviario entre la Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra

Imagen del corredor tranviario entre La Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha impulsado la licitación de un estudio de viabilidad para un nuevo corredor tranviario entre la Seu d'Urgell (Lleida) y Andorra, por un importe de 867.000 euros y en un plazo de 12 meses, informa este miércoles la conselleria en un comunicado.

El estudio busca analizar tanto la viabilidad técnica y funcional como la rentabilidad socioeconómica de un nuevo corredor de transporte público segregado de la red viaria actual, e incluirá también la posibilidad de incorporar una vía ciclista paralela.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que este corredor "permitirá mejorar la conexión entre Catalunya y Andorra y potenciar la movilidad en transporte público y descarbonizada", y ha puesto en valor el carácter transfronterizo de este proyecto.

El documento debe incluir un diagnóstico de movilidad, un estudio de trazado y definición de escenarios, un estudio de la demanda y una evaluación socioeconómica del corredor, y cuenta con una subvención europea de los fondos Poctefa para la promoción de la cooperación transfronteriza y desarrollo sostenible entre España, Francia y Andorra.

La actuación se enmarca en la estrategia del Govern para desarrollar un sistema integral de infraestructuras de transporte colectivo de viajeros en Catalunya a través de propuestas consensuadas entre las administraciones territoriales, agentes sociales y entidades promotoras del transporte público.