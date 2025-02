La Comisión Europea confirma a Andorra que podrá limitar la compra de inmuebles a no residentes

Espot traslada a la reunión del Pacto de Estado una respuesta escrita del organismo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha confirmado en una carta trasladada al Gobierno que Andorra podrá incorporar en el acuerdo una adaptación para limitar la adquisición de bienes inmuebles por parte de no residentes, similar a la que tiene Malta.

La carta la ha hecho pública el jefe de Gobierno, Xavier Espot, durante la reunión de los miembros del Pacto de Estado para el acuerdo de asociación que ha tenido lugar éste miércoles, según informa el ejecutivo en un comunicado.

La nota de prensa detalla que la posibilidad consta en las conclusiones de la sesión de negociación de diciembre de 2023, pero no se podrá incluir en el acuerdo hasta que no se haya modificado la legislación nacional en esta materia y no se haya aprobado por el comité mixto que el acuerdo creará.

Espot ha detallado que ante las dudas de la ciudadanía sobre ciertos temas, el Gobierno decidió trasladar una petición a la Comisión Europea para poder publicar ciertos acuerdos adoptados durante la negociación que no quedan explícitamente plasmados en el texto del acuerdo.

AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA

Por otra parte, sobre el sistema de cálculo de autorizaciones de residencia previsto en el acuerdo, la Comisión ha confirmado que la cuota para trabajadores, que se ha acordado en un 7% del total de la media de permisos de residencia vigentes en los últimos 5 años, correspondería a 368 nuevas autorizaciones si se hubiera aplicado en 2023.

Espot ha explicado que era "importante", ante la diversidad de interpretaciones que han surgido últimamente, dejar claro que la interpretación del Gobierno y de la Comisión era la misma y corresponde a la que se puede encontrar en los documentos informativos oficiales.

El Gobierno remarca que la carta desmiente las interpretaciones que apuntaban a un incremento mucho mayor de la población y Espot ha insistido que ante el hecho que se hagan interpretaciones diametralmente opuestas, era necesario poner al abasto de la ciudadanía información "rigurosa y fiable".

Finalmente, la Comisión ha confirmado que la libre circulación de personas, con las especificidades pactadas, no se aplicará hasta dos años después de la entrada en vigor del acuerdo de asociación.