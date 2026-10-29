Condena unánime en Andorra por el primer crimen machista en el país desde 2009

Participantes en el minuto de silencio para condenar el crimen machista en Andorra - SFGA/CESTEVE

El autor, ya detenido, seguía un curso para agresores de género y la mujer rechazó protección

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

Políticos, entidades feministas y ciudadanos anónimos de Andorra han expresado este jueves una condena unánime al crimen machista que se produjo este miércoles en el Principado, el primero desde 2009: un hombre de 34 años apuñaló presuntamente a su pareja, de 51, y posteriormente se entregó a la policía.

Más de 200 personas han participado en el minuto de silencio convocado conjuntamente por el Gobierno y el Consell General (Parlamento) para mostrar su repulsa a los hechos y mostrar apoyo a los familiares y amigos de la víctima.

La secretaria de Estado de Igualdad, Mariona Cadena, ha indicado que es necesaria una reflexión colectiva para ser conscientes de que la violencia de género continúa existiendo "y no se puede mirar hacia otro lado".

Los cargos políticos participantes han lucido lazos blancos y Cadena ha señalado que era un día "doloroso, como también lo fue ayer y lo serán muchos otros días porque el crimen se recordará durante mucho tiempo".

NINGUNA DENUNCIA

Por su parte, la ministra de Interior, Ester Molné, ha detallado que no existía ninguna denuncia en el marco de la relación entre la víctima y el agresor, pero Cadena sí que ha revelado que, en varias ocasiones, se intentó que la mujer acudiese a programas de ayuda y protección de víctimas de violencia de género pero lo rechazó.

Aunque se ha evitado dar muchos detalles porque el caso está judicializado, las dos representantes políticas sí que han confirmado que el autor del crimen seguía de forma voluntaria y desde 2025 un programa para agresores de género.

Finalmente, la secretaria de Estado ha recordado que desde el área de Igualdad se atiende a unas 350 mujeres al año y, teniendo en cuenta que dos veces al año se hacen reuniones para evaluar los protocolos y proponer eventuales cambios, en la próxima se mirará si es necesaria alguna actuación.

LOS HECHOS

El presunto autor del crimen llamó, sin identificarse, a la policía para advertir de que había visto en un paraje de Andorra la Vella una mujer ensangrentada y, cuando la policía descubrió quién era el comunicante, vistos los antecedentes del mismo, se inició una búsqueda para intentar hallar tanto a la mujer supuestamente herida como al individuo.

No fue hasta dos horas más tarde, cuando el sujeto se acabó entregando, que se pudieron aclarar los hechos, se detuvo al hombre, que sigue pendiente de pasar a disposición judicial, y se encontró a la víctima ya difunta.