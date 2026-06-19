Constituido un grupo de trabajo entre Andorra y Catalunya para promocionar el catalán

Bonell y Vila durante la visita en Andorra este viernes - GOVERN D'ANDORRA

El conseller Francesc Xavier Vila ha visitado el Principado este viernes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

Andorra y Catalunya han formalizado este viernes la constitución de un grupo de trabajo de política lingüística que permitirá coordinar proyectos y estrategias para promocionar el catalán.

La constitución del grupo ha estado liderada por la ministra de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de Andorra, Mònica Bonell, y el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, durante una reunión celebrada en la sede del ministerio en Encamp, informa el ejecutivo andorrano en un comunicado.

La ministra ha destacado que el grupo de trabajo es una herramienta para "compartir conocimiento, coordinar esfuerzos y avanzar conjuntamente" en retos comunes en materia de política lingüística.

Por su parte, Vila ha señalado que el espacio estable de trabajo permitirá "compartir experiencias" en ámbitos como la normativa lingüística, la terminología, el aprendizaje del catalán para personas adultas o la presencia de la lengua en el ámbito audiovisual e impulsar actuaciones coordinadas entre Andorra y Catalunya.

Durante la reunión constitutiva se ha acordado dotar al grupo de una metodología de trabajo estable, con reuniones periódicas que permitan hacer seguimiento de las líneas de actuación, compartir experiencias e identificar nuevas vías de colaboración entre ambas administraciones.

ÁMBITOS PRIORITARIOS

Por ahora se han definido varios ámbitos prioritarios de actuación con el objetivo de avanzar en proyectos compartidos y dar respuesta a retos comunes en materia lingüística, como compartir buenas prácticas en los procesos de formación y acreditación lingüística, el impulso de la presencia del catalán en contenidos y producciones audiovisuales o el refuerzo del uso social de la lengua.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo entre el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para retomar reuniones periódicas e impulsar grupos de trabajo sectoriales en ámbitos de interés compartido entre ambos territorios, con el objetivo de intensificar la colaboración transfronteriza.